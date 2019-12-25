體育署：兩岸體育交流原則不變

（中央社記者黃巧雯台北25日電）中國國家體育總局今天表示，未來舉辦國際大型賽事，台灣運動員可享受主場待遇。教育部體育署重申，兩岸交流須在「兩岸人民關係條例」框架下進行。

中國大陸國台辦日前公布對台26條政策，未來台灣運動員參加大陸體育賽事、達到相關技術等級並且提出申請，大陸單項運動協會可頒發運動員技術等級證書。

由於中國接下來將舉辦2022年北京冬奧會、2022年杭州亞運會，中國國家體育總局今天進一步提出，未來國際大型賽事，將優先考慮台灣運動員的需求，提供訓練、參賽等方面協助，使其享受主場待遇。

體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲表示，兩岸交流須遵守「兩岸人民關係條例」規範，包括不可以參加中國全國性或政治性目的的體育活動，她強調這項原則通案適用。

許秀玲指出，無論以任何形式到中國進行體育交流，會提醒民眾或體育團體在提升競技實力時，須注意相關風險成本以及存在的效應。

對於台灣運動員未來參加在中國舉行的國際大型賽事，享有主場待遇，許秀玲認為，即使到中國參加國際綜合性運動賽會，也是在「國際」框架下參賽，其他形式交流，仍須回到「兩岸人民關係條例」規定進行。（編輯：吳協昌）1081225