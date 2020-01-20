大坂直美直落二擊退對手 連5年挺進澳網第二輪

（中央社東京20日綜合外電報導）去年拿下澳洲網球公開賽女子單打冠軍的日本選手大坂直美，今天在首輪賽事以直落二擊敗捷克女將鮑茲科娃，連續5年挺進澳網第二輪。接下來將迎戰中國選手鄭賽賽。

日本放送協會（NHK）報導，澳網今天開幕，去年拿下冠軍的日本女子選手大坂直美，今天在女單第一輪以直落二擊敗對手，連續5年挺進第二輪。

大坂去年在澳網奪冠，繼美國公開賽後成功拿下第二座大滿貫層級冠軍，成為亞洲首位站上世界排名第一的選手。

目前世界排名第4的大坂，今天迎戰世界排名59的捷克女將鮑茲科娃（Marie Bouzkova）。大坂以6比2、6比4直落二擊敗對手，第二輪將對戰世界排名42的中國選手鄭賽賽。

BBC日文網報導，在這場賽事的第二盤開始不久後，大坂強力發球導致球網破損，工作人員為修復球網還一度造成比賽暫停。

日刊體育報導，大坂談到重回澳網球場的感覺說，雖然有一點怪怪的，但非常開心，她帶著相當的緊張感來比賽。

大坂說，首場賽事感覺有點辛苦，看影像和實際打是有很大不同。

被問到跟美網的感覺有什麼不一樣，她說，自己學到第一輪不用打得很完美也無妨，只要能慢慢把狀況調整好就好。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1090120