36分20籃板佳績 安特托昆博率公鹿技壓76人

（中央社密爾瓦基6日綜合外電報導）「字母哥」安特托昆博今天以36分、20籃板及6助攻的「雙二十」表現，率美國職籃NBA密爾瓦基公鹿112比101擊敗來訪的費城76人隊，報了去年耶誕節輸給76人隊的一箭之仇。

2019年度NBA最有價值球員（MVP）安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）創下連續5場至少30分、16籃板及6助攻的佳績，在公鹿隊去年耶誕節以109分比121分輸給76人隊後，協助公鹿隊創下17勝2敗的戰績。這也是安特托昆博首度至少35分、20籃板的表現。

在今天的比賽之前，NBA明星賽選秀也登場，擔任明星隊隊長的安特托昆博在先發陣容第一順位選出76人中鋒恩比德（Joel Embiid），做為即將登場明星賽的隊友。

不過，恩比德今天投籃手感冰冷，26投6中，最後拿下19分、11籃板。

另外，76人的哈里斯（Tobias Harris）攻下25分，霍福德（Al Horford）5顆3分球貢獻15分，不過，76人這一波連續4場客場比賽盡皆失利，也留下本季目前9勝19敗的客場戰績。

公鹿隊在持續2分16秒的一波攻勢拿下14分，在第3節進行至約一半時以70分比57分領先76人隊。

76人隊在第4節猛追，一度拉近比分，哈里斯和恩比德各投中1記三分球，讓差距拉近至5分。公鹿球員密道頓（Khris Middleton）的三分球，在76人隊西蒙斯（Ben Simmons）犯規下一口氣得到4分，而安特托昆博的上籃和三分球，讓公鹿隊的領先優勢回到兩位數，並順利拿下勝利。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090207