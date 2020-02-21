楊恩狂飆生涯新高50分 老鷹逆轉澆熄熱火

（中央社亞特蘭大20日綜合外電報導）亞特蘭大老鷹球星楊恩（Trae Young）今天手感火燙，飆出生涯新高50分，率隊以129比124澆熄前來作客的邁阿密熱火。

路透社報導，楊恩在終場前12.2秒4罰3中，奠定勝基；這是老鷹本季4度與熱火交手以來，首度熄滅熱火。

首節結束時，熱火以4分領先進入第2節。老鷹在提格（Jeff Teague）率領下打出一波28比9攻勢，新秀杭特（DeAndre Hunter）在第2節結束前約5分鐘灌籃，將比分拉至54比43，領先11分。熱火急起直追，上半場結束，熱火以一分之差領先老鷹。

阿德巴約（Bam Adebayo）在第3節結束前2分56秒投進一顆3分球，熱火領先優勢拉大到11分，接著以97比90進入決勝節。

雙方在第4節你來我往，杭特在終場前55秒前投進3分球，將比分追至124比124平手，瑞迪許（Cam Reddish）精彩抄截後快攻灌籃得手。

巴特勒（Jimmy Butler）3分球跳投未果後，赫爾特（Kevin Huerter）抓下籃板助攻楊恩，楊恩把握罰球機會罰進2球，將領先優勢拉到4分。

楊恩此役3分球15投8中，罰球19罰僅丟失1球，狂砍生涯新高50分，本季第10次單場得分突破40分。終場老鷹以129比124逆轉拿下勝利。

赫爾特和杭特分別為老鷹貢獻17分，瑞迪許進帳16分，打破連兩敗紀錄。

熱火球星阿德巴約攻下28分19籃板和7助攻，完成生涯第32次雙十；德拉吉奇（Goran Dragic）繳出19分，巴特勒砍下17分8籃板和9助攻，吞下近6戰中的第5場敗戰。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1090221