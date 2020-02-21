彭信諺未來想改走媒體 木棒聯賽盼不留遺憾

（中央社記者謝靜雯高雄21日電）高中木棒聯賽第三階段16強賽開打，大理高中副隊長彭信諺前面階段因傷缺陣，傷癒歸隊敲出超前比分二壘打建功；由於生涯規劃彭信諺將唸傳播學系，球員生涯最後幾個大比賽盼不留遺憾。

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）第三階段16強賽今天開打，大理高中與南英商工、東石高中、西苑高中同組，取3隊晉級第四階段12強賽。

大理高中首戰與南英商工交手，比賽前半段一路落後，7局靠著林培緯適時安打，送回追平分，彭信諺關鍵二壘打、超前比分；彭信諺今天沒有排在先發打序中，比賽後半段接替守備，7局敲出超前比賽二壘打，9局也敲安，單場2安好表現，率隊以3比1拿勝。

高三的彭信諺是教練團任命的副隊長，第一階段只打2場比賽就受傷，第二階段沒有出賽紀錄，第三階段歸隊，首場比賽就有關鍵表現；彭信諺表示，休息這麼久無法比賽很悶，今天關鍵打席上場，一心要幫助球隊，「想辦法把球打到外野，把壘上跑者送回來」。

大理高中去年木棒聯賽拿下季軍，彭信諺表示，去年看學長表現，上場的機會不多，這次比賽一步一步來，把每個階段該做的事情做好，「教練團給我們的目標是8強，但我希望至少可以追平上屆學長的成績」。

彭信諺從少棒就接受正規科班訓練，但對於未來有不同的想法，升上大學後重心改放在學業，決定就讀世新大學傳播相關科系，「雖然離開一線戰場，但不會離開棒球」，目標成為體育記者，也打算加入強度較低的甲二級大學隊，此次木棒聯賽算是棒球生涯最後幾個高強度大賽，「想要表現，證明自己3年來的努力」。（編輯：張芷瑄）1090221