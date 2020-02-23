木棒聯賽林紹偉8局好投東體晉12強 平鎮晉8強

（中央社記者謝靜雯高雄23日電）高中木棒聯賽第三階段，台東體中今天與興大附農交手，台東體中林紹偉8局好投壓制，率隊1比0拿勝，睽違3年再度闖進第四階段12強賽；平鎮高中擊敗北科附工，取得8強種子籤。

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）第三階段最後一天賽程，台東體中與興大附農交手，台東體中先發投手林紹偉展現壓制力，前5局都沒讓對手敲出安打，直到6局2人出局後才被敲出第一支安打，但力守不失分。

林紹偉總計用120球投8局，僅被敲出2支安打，投出5次三振，高紹偉後援投1局，沒被敲出安打，投出1次保送，兩人聯手壓制，沒讓興大附農有機會攻下分數，率隊拿下勝利。

台東體中開路先鋒林政華維持好手感，首局敲安，3局台東體中靠著失誤上壘、短打推進，林政華內野安打延續攻勢，壘上跑者再靠著投手犯規跑回致勝分。

台東體中搶下關鍵勝利，以2勝1敗、分組第二名晉級第四階段12強賽，也是繼105學年度後，睽違3年再度闖進12強賽，28日首戰將與仁義高中交手。

平鎮高中昨天就確定晉級第四階段12強賽，今天與北科附工交手，平鎮先發投手宋晟睿7局無失分，好投壓制，平鎮打線發揮，全場敲出12支安打，黃兆維開轟，終場以14比0、7局拿勝，取得分組第一，直接晉級8強。

木棒聯賽第四階段晉級隊伍確定，平鎮高中、穀保家商、普門中學、大理高中取得8強種子籤，其餘8支晉級隊伍為台東體中、北科附工、仁義高中、高苑工商、三民高中、西苑高中、大溪高中和南英商工，第四階段28日開打，冠軍3月2日出爐。（編輯：管中維）1090223