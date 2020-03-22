前皇馬主席山斯不敵武漢肺炎過世 享壽76歲

西班牙足球俱樂部皇家馬德里前主席山斯（圖）的兒子對外宣布，因為武漢肺炎住院接受治療的父親在21日病逝。（圖取自twitter.com/FernandoSanzD19）

（中央社馬德里21日綜合外電報導）西班牙足球俱樂部皇家馬德里（Real Madrid）前主席山斯（Lorenzo Sanz）的兒子對外宣布，因為武漢肺炎住院接受治療的父親在今天病逝。山斯享壽76歲。

山斯在1995年到2000年掌管西班牙勁旅皇馬，任內皇馬拿過兩次歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）冠軍、1次西班牙足球甲級聯賽（La Liga）冠軍。

山斯的兒子小山斯（Lorenzo Sanz Jr.）發推文說：「我的父親過世了，他不該是以這樣的方式終結一生。」

「他是我所見過，世上最好、最勇敢、最認真工作的人之一，他十分熱愛家庭和皇馬。」

3天前，曾是職業籃球選手的小山斯表示，他的父親因為出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）症狀，而被送往馬德里醫院。武漢肺炎已在西班牙帶走超過1320條人命。

皇馬和西班牙國家隊現任隊長拉莫斯（Sergio Ramos）發推文向山斯致敬。

拉莫斯推文說：「對皇馬來說，這是令人悲傷的一天…。」

「在我們陷入困境的日子，他的逝世讓我們更加悲傷。我要向他的家人和朋友獻上深切的哀悼。安息吧。」

皇家馬德里籃球隊一名球員日前確診感染武漢肺炎，因籃球隊與足球隊共用一個訓練基地，拉莫斯和隊友目前都在隔離中。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090322