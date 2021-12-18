新北國王扳倒富邦勇士 PLG主場開幕戰首勝[影]

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影片來源：P.LEAGUE

（中央社記者龍柏安台北18日電）新北國王今天靠著第4節一波15比2攻勢超前，加上最後23.5秒內4罰俱中，終場以109比102擊敗聯盟衛冕軍台北富邦勇士，也成了PLG本季首支主場開幕戰贏球的球隊。

P. LEAGUE+今天一日雙戰，下午先由新北國王在主場新莊體育館，迎戰上季聯盟總冠軍台北富邦勇士，傍晚則由桃猿領航猿，在國立體育大學體育館強碰聯盟新軍高雄鋼鐵人。

P. LEAGUE+本季前3支主場開幕戰的球隊，包括富邦勇士、福爾摩沙台新夢想家與新竹街口攻城獅，都在自家吞下敗仗，而新北國王總算打破主場開幕戰不勝的怪異現象，開心拿下本季第2勝。

新北國王本季首戰是客場出賽，靠著強悍防守，淨勝聯盟上季亞軍福爾摩沙台新夢想家20分，今天則是球隊首度在主場亮相，球團公布共賣出超過6032張門票，每當精彩進球，球迷也熱情吶喊。

新北國王上半場靠著控衛李愷諺個人獨拿14分帶領下，半場打完僅以50比53微幅落後對手，全場幾乎都緊咬對手，直到進入第4節決勝期，地主靠著一波15比2的攻勢，最多取得12分領先。

不過富邦勇士也不是省油的燈，靠著張宗憲的關鍵三分球，在比賽結束前最後25.2秒追到102比105、只差3分，並隨即啟動犯規戰術凍結時間。

決勝時刻新北國王本土一哥「阿美族戰士」楊敬敏發揮老將本色，關鍵兩罰穩穩命中，加上隨後簡祐哲操刀兩罰也同樣俱中，新北國王成功穩住陣腳，順利拿下勝利。

李愷諺今天表現精彩，他全場攻下最高的25分、8籃板、8助攻與6抄截，楊敬敏也有23分、9籃板與5助攻；而富邦勇士以洋將辛特力（Michael Singletary）拿下27分、17籃板，塞瑟夫（Ihor Zaytsev）也有26分、11籃板。（編輯：張芷瑄）1101218

台灣職籃P. LEAGUE+新北國王18日在新莊體育館舉行主場開幕戰，吸引6032名球迷進場。中央社記者張新偉攝110年12月18日

新北國王（圖）18日靠著第4節一波15比2攻勢超前，加上最後23.5秒內4罰俱中，終場以109比102擊敗聯盟衛冕軍台北富邦勇士，也成了PLG本季首支主場開幕戰贏球的球隊。中央社記者張新偉攝110年12月18日

台灣職籃P. LEAGUE+新北國王18日在新莊體育館舉行主場開幕戰，新北市長侯友宜（中）擔任開球嘉賓。中央社記者張新偉攝110年12月18日

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新北國王18日在新莊體育館進行本季主場開幕戰，終場以109比102擊敗聯盟衛冕軍台北富邦勇士，國王隊簡祐哲貢獻17分，包含3顆3分球。中央社記者張新偉攝 110年12月18日

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新北國王18日在新莊體育館舉行本季主場開幕戰，鴻海創辦人郭台銘（中）到場觀看賽事，與聯盟執行長陳建州（左）等人自拍留念。中央社記者張新偉攝 110年12月18日

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新北國王18日在新莊體育館舉行本季主場開幕戰，國王育樂董事長王文祥致詞。中央社記者張新偉攝 110年12月18日

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新北國王18日在新莊體育館舉行本季主場開幕戰，中場休息時，邀請女力嘻哈歌手Dizzy Dizzo蔡詩芸（中）演唱，嗨翻現場氣氛。中央社記者張新偉攝 110年12月18日

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟衛冕軍台北富邦勇士以102比109不敵新北國王，富邦勇士洋將辛特力（Michael Singletary）（持球者）拿下27分、17籃板。中央社記者張新偉攝110年12月18日

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟衛冕軍台北富邦勇士以102比109不敵新北國王，富邦勇士洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）（持球者）貢獻26分、11籃板。中央社記者張新偉攝110年12月18日