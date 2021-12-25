楊聖均沒有放棄 張閔勛：重回場上能帶給大家啟發

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中職樂天桃猿隊張閔勛（黑衣者）25日出席BE HEROES棒球訓練營時表示，前幾天有跟被球隊釋出的內野手楊聖均聯絡，大家都知道他的身體狀況，「但我想他沒有想要結束，也一直維持訓練，相信無論未來在哪裡，只要有球打，他都可以找回自信。」中央社記者謝靜雯攝 110年12月25日

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（中央社記者謝靜雯彰化25日電）中職樂天桃猿隊今年季後釋出野手楊聖均，隊友張閔勛透露，最近兩人有保持聯絡，並指出楊聖均沒有放棄打球，也期待他重回球場，相信他的故事可以給大家很大的啟發。

樂天桃猿隊28歲的內野手楊聖均（原名楊岱均）業餘棒球時期國手資歷豐富，入選U21世界盃棒球賽、光州世大運棒球國家隊擔任隊長，有「台灣隊長」封號，2016年選秀第2輪被指名。

楊聖均2019年因腦部腫瘤壓迫到視神經動手術，近3年都沒有一軍出賽紀錄，今年季後被樂天桃猿隊釋出。

楊聖均被釋出之後也透過個人社群網站臉書發文寫道，感謝球團在這2年給予很大的空間與幫助，讓他復健之路不孤單有著大家陪伴，「好可惜就差點了，但還是得面對這個現實，真心感謝球團的照顧，未來也會繼續努力，相信會有好的下一步，還是不放棄的往這條路邁進，希望會有好的出路。」

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從國家隊到一同進入桃猿隊的隊友張閔勛一路看著，也很不捨，張閔勛今天出席BE HEROES棒球訓練營時也提到，前幾天有跟楊聖均聯絡，大家都知道他的身體狀況，「但我想他沒有想要結束，也一直維持訓練，相信無論未來在哪裡，只要有球打，他都可以找回自信。」

張閔勛提到，楊聖均生過這麼嚴重的病，如果可以重回球場上，相信能給不管是運動員或是生過病的人很大的啟發，也一直鼓勵楊聖均不要放棄。（編輯：張芷瑄）1101225