劉致榮季後增重吃到快吐 目標站穩大聯盟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國職棒波士頓紅襪隊球員劉致榮（圖）27日回到母校鶯歌工商參加活動，過去劉致榮身材單薄，總教練王傳家還特別盯著他的飲食，高中畢業到現在增重約20公斤，差1公斤達球團目標，他苦笑說：「吃到快吐」。中央社記者謝靜雯攝 110年12月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北27日電）旅美紅襪隊球員劉致榮今天回母校鶯歌工商參加活動，過去劉致榮身材單薄，總教練王傳家還特別盯著他的飲食，高中畢業到現在增重約20公斤，差1公斤達球團目標，他苦笑說：「吃到快吐」。

美國職棒波士頓紅襪隊球員劉致榮今天回到母校鶯歌工商參加活動，在希望卡上寫下「我希望能夠站穩大聯盟」，也跟學弟們分享，當初高中畢業時很多同學參加選秀，自己也很猶豫，後來聽總教練王傳家的建議，先上大學、增進自己的能力。

劉致榮先前也有召集校友成立鶯歌工商棒球隊校友會，他表示，平時有空就會回來學校找教練，自己是第5屆校友，當時收到很多企業贊助，有很多舞台可以發揮，也希望自己有能力後，可以幫助學弟。

劉致榮高中時期身材很單薄，瘦的跟猴子一樣，他笑說，以前球隊中有幾個身材比較單薄的隊友，王傳家都會去打飯盯著他們吃下去，他開玩笑說：「很像在吃口香糖、吃到吞不下去」。

劉致榮高中畢業68公斤，大學增重到破80公斤，紅襪球團給他設定的目標是90公斤，劉致榮表示，季後回台也持續增重，目前89公斤，已經快要達到目標了，每兩週去追蹤增加的是肌肉還是脂肪。

旅美第一個完整球季，劉致榮直言收穫很多，在春訓基地時也可以看到比自己更高層級的投手怎麼準備，看他們牛棚的狀況、球的品質。（編輯：卞金峰）1101227