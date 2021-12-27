城市盃青少棒內城隊史首勝 複賽12隊出爐

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台北城市盃青少棒賽宜蘭內城、雲林馬光都是首度受邀參賽，兩隊27日交手無關晉級，內城先發投手何宥穎（圖）帶傷上陣，率隊以8比2帶回隊史首勝。（北市棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 110年12月27日

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）台北城市盃青少棒賽宜蘭內城、雲林馬光都是首度受邀參賽，兩隊今天交手無關晉級，內城先發投手何宥穎帶傷上陣，率隊以8比2帶回隊史首勝，何宥穎妹妹何采璇也亮相，為本屆唯一女將。

2021年台北國際城市青少棒錦標賽25日開打，今天預賽最後一天，兩支首度受邀的球隊宜蘭縣內城國民中小學國中部與雲林縣馬光國中分在F組，今天兩隊在天母棒球場交手，賽前就確定無緣晉級複賽，兩隊教練都提醒球員，好好享受此次比賽最後一戰。

內城先發投手何宥穎今天臉上綁著繃帶上丘，何宥穎昨天第1打席就被觸身球打中臉、傷退送醫，今天包著繃帶上場，首局還因為白色繃帶外露遭到裁判警告，但這些插曲沒有影響表現，今天先發投3局被敲2支安打、無失分，幫助球隊拿下勝利。

儘管無緣晉級，但拿下城市盃隊史首勝、球員們十分開心，內城教練李寧刻意在此戰輪番讓全隊16名球員都能有上場機會。

何宥穎的妹妹、也是本次城市盃唯一女球員何采璇，在最後1局上場守左外野，原本蹲捕的隊長游能茗，則在最後被教練換上投手丘，抓最後兩個出局數。

李寧說：「比賽之前就知道是硬仗，但感受到全隊都很興奮，我們原本是能見度比較低的學校，這次參賽看見大家都願意努力，相信對他們將來都有幫助，也謝謝球員親友們到場的加油。」

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輸球的馬光國中教練廖振志也提到，相信並非毫無收穫，「雖然球員們難免會緊張，但大致上精神都有維持住，希望有這次參賽經驗後，能給大家更多動力，面對將來的每一個挑戰。」

城市盃預賽最後一天賽程結束，晉級複賽的12支球隊為台中中山、台北大理、宜蘭三星、台北重慶、桃園新明、花蓮三民、新北福營、南投中興、新竹關西、桃園龜山、台北長安、桃園仁和，複賽明天開打，冠軍29日出爐。（編輯：陳仁華）1101227