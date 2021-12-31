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NBA恩比德砍34分全場最高 率76人拉尾盤破籃網

2021/12/31 12:36
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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國職籃NBA球星恩比德（Joel Embiid）今天攻下全場最高34分，終場前3分14秒的「三分打」打破平手僵局並率隊拉尾盤，助費城76人終場110比102擊敗布魯克林籃網，踢館成功。

路透社報導，恩比德23投11中，個人連續第7場客場得分30分（含）以上。恩比德在賽末上籃加罰球命中完成三分打，開啟76人最後一波13比5攻勢，拿下3連勝。

馬克西（Tyrese Maxey）投進全隊13顆三分球之中的5顆，為76人挹注25分；塞斯．柯瑞（Seth Curry）貢獻17分。

76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）因觸發聯盟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）健康暨安全條例，今天無法執掌兵符，由助理教練柏克（Dan Burke）暫代領軍。

籃網方面，杜蘭特（Kevin Durant）因觸發聯盟防疫條例缺席3場比賽後歸隊，今天攻下33分。隊友哈登（James Harden）也貢獻33分，外加14籃板10助攻，大三元表現仍未能助球隊取勝。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1101231

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