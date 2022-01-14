林琨笙渴望在退休前奪冠 與隊友一起封王旅遊

中華職棒富邦悍將隊34歲捕手林琨笙（圖）今年面臨合約年，他14日受訪表示，對合約年沒有什麼特別想法，「今年是富邦接手的第6年，想在退休前幫球隊拿冠軍」。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年1月14日

（中央社記者楊啟芳台北14日電）中職富邦悍將林琨笙從本週開始加入球隊重訓營，雖然今年面臨合約年，不過他表示，自己在意的不是個人成績或獎項，最想要在退休前再拿一次總冠軍，期待跟隊友一起封王旅遊。

34歲的林琨笙之前改名林宥穎，不過在今年初又改回最一開始的名字林琨笙。他原本表定在1月最後一個星期才會加入球隊訓練，不過本週就已經提早加入，他表示，之前主要是在台體大自主訓練，跟總教練討論後就決定提早回來，他也笑說：「早點回來跟著一起訓練，怕大家忘記我會打球、只會釣魚。」

林琨笙去年僅在一軍出賽47場，球季後半段都在二軍，今年則是面臨合約年。不過林琨笙表示，對合約年沒有什麼特別想法，「今年是富邦接手的第6年，想在退休前幫球隊拿冠軍，一直朝著這個目標前進，不會想自己合約年要打多好、領多少薪水，哪怕是二線選手，還是有其他方式能幫助球隊。」

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林琨笙指出，「比起個人成績，球隊贏球對我來講是更大的成就感，冠軍更是。」林琨笙表示，他在棒球生涯各個階段都已經拿過冠軍，職業階段在2016年義大犀牛最後一年時拿過，不過因為隔年就轉賣，沒拿到冠軍戒指有遺憾，「還能打幾年還不知道，所以不想要留下遺憾。」

除了期許可以奪下冠軍，林琨笙還期待可以跟隊友們一起去封王旅遊，即使現在無法出國，在台灣旅行也很好，「我喜歡的是那種感受，大家一起努力的感覺，這樣的回憶會比拿到個人獎項印象更深刻。」（編輯：陳政偉）1110114