庫茲馬與哈洛關鍵時刻建功 巫師退76人止6連敗[影]

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NBA華盛頓巫師的庫茲馬（前右）2日拿下24分及關鍵時刻封阻，終場巫師以106比103險勝費城76人。（圖取自twitter.com/WashWizards）

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（中央社費城2日綜合外電報導）美國職籃NBA華盛頓巫師的庫茲馬今天拿下24分以及關鍵時刻封阻，加上隊友哈洛（Montrezl Harrell）在比賽剩不到1分鐘時拋投得手，助巫師在客場以106比103險勝費城76人。

巫師今天一掃6連敗頹勢，丁威迪（Spencer Dinwiddie）本役繳出14分、12籃板和10助攻「大三元」表現，哈洛貢獻14分，基斯伯特（Corey Kispert）與八村壘皆各拿11分。

76人方面，陣中主力恩比德（Joel Embiid）砍27分、14籃板加6助攻，馬克西（Tyrese Maxey）奪22分、8籃板和7助攻，哈里斯（Tobias Harris）則進帳18分和9籃板，尼安（Georges Niang）和喬（Isaiah Joe）也都得分上雙，可惜未能助隊延續5連勝佳績。

巫師今天在比賽次節中段握有12分領先優勢，隨後76人還以顏色，維持火燙手感的恩比德一記跳投命中，助隊將落後分差縮小至2分。

巫師第2節也曾連續8次投籃不中，陷入4分多鐘得分荒。不過，庫茲馬（Kyle Kuzma）在還剩1分19秒時挺身飆進3分球，上半場打完，巫師以59比54領先。

比賽進入第3節，76人在恩比德單手爆扣得逞後取得64比61領先。然而，基斯伯特在剩5分03秒時於底角投進3分彈，讓巫師要回領先優勢。

基斯伯特在決勝節剩9分22秒時再砍進3分球，兩隊比分來到86比81。

比賽還剩7分00秒時，恩比德完成3分打，雙方戰成88比88平手；隨後，尼安接連建功，率76人以93比88領先。

巫師在比賽尾聲拒絕投降，哈洛禁區得分後，助隊將落後縮小至1分，比分來到95比94。

接著，哈洛在僅剩52.5秒時拋投得手，讓巫師取得102比98領先；最後7秒，庫茲馬在籃下賞恩比德一記火鍋，讓76人錯失將比分扳平的機會，巫師藉此鎖定勝局，終場以106比103力退76人。（譯者：張璦/核稿：陳昱婷）1110203