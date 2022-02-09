NBA交易截止日逼近 拓荒者將麥考倫送到鵜鶘

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（中央社記者龍柏安台北9日電）NBA美國職籃交易截日止將近，今天傳出兩筆大型交易，波特蘭拓荒者以明星後衛麥考倫為主菜，向紐奧良鵜鶘換來哈特等人以及首輪受保護的選秀權與兩個次輪選秀權。

2021-22球季NBA美國職籃季中交易截止大限將在台灣時間2月11日截止，截止日前往往傳出大型交易，今天拓荒者與鵜鶘就完成一筆交易，拓荒者送出明星後衛麥考倫（CJ McCollum）與大前鋒南斯（Larry Nance Jr.）、小前鋒史奈爾（Tony Snell），換來鵜鶘的哈特（Josh Hart）、沙托蘭斯基（Tomas Satoransky）、亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）、盧札達（Didi Louzada）與選秀權。

美國專業運動網站ESPN撰文分析，認為拓荒者雖送走了聯盟中頂級的得分後衛麥考倫，卻舒緩了球隊緊繃的薪資空間，也為年輕的雙能衛塞門斯（Anfernee Simons）清出了出賽空間與時間，反倒是得利一方，

溜馬與國王隨後完成一筆令人意外的交易，國王送出潛力控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、射手希爾德（Buddy Hield）與大前鋒湯普森（Tristan Thompson），從溜馬換來兩度入選明星賽的大前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）、射手藍姆（Jeremy Lamb）與哈勒戴（Justin Holiday）以及2027年的次輪選秀權。

ESPN指出，沙波尼斯轉戰國王後，立即升格成球隊招牌球星，因為球隊自2017年柯森斯（DeMarcus Cousins）被交易至鵜鶘後，就沒有任何球員入選過明星賽，而代價則是送出一個仍處於上升期的二年級後衛哈利伯頓。

哈利伯頓上季在年度最佳新秀票選排名第3，今年他每場可繳出14.3分、7.4助攻與3.9籃板，ESPN預估若他能持續成長，有可能成為明星賽等級的球員。

值得一提的是，ESPN點出哈利伯頓與溜馬控球後衛布洛格登（Malcolm Brogdon）搭配的後場組合將會很有看頭，不過勢必會排擠到新人杜亞提（Chris Duarte）與希爾德的空間，ESPN也認為希爾德很有可能再次成為交易籌碼被送到其他球隊。（編輯：吳協昌）1110209