HBL劉宥儇關鍵三分球 泰山扳倒松山

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泰山高中劉宥儇（右）受教練一席話激勵，扛起重任，14日HBL迎戰松山高中一役，展現上季新人王的價值，轟下26分，包括決勝節倒數14.3秒關鍵三分球，率隊以74比70勝出。（高中體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年2月14日

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（中央社記者黃巧雯新北14日電）泰山高中劉宥儇受教練一席話激勵，扛起重任，今天迎戰松山高中一役，展現上季新人王的價值，轟下26分，包括決勝節倒數14.3秒關鍵三分球，率隊以74比70勝出，8強首勝開張。

110學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組8強賽在新莊、板橋體育館兩地開打，取戰績前4，前進4強，衛冕軍泰山昨天首戰輸給能仁家商後，今天重振旗鼓，迎戰松山，上演「雙山」大戰。

泰山今天帶著9分領進入決勝節，松山展開反攻，葉旭森開啟球隊一波8比0攻勢，將落後分數追成1分差，隨後一度反超，泰山張祐瑋、劉宥儇輪流挺身而出，幫球隊要回領先。

兩隊最後關頭仍戰成70比70平手，劉宥儇在倒數14.3秒飆進三分球，加上陳慶達兩罰中一，奠定勝基，最終以4分差收下本屆8強賽首勝，而劉宥儇26分、7籃板，也是球隊致勝關鍵功臣。

泰山高中教練廖文彬賽後接受媒體聯訪時坦言，今年球隊最大不安定因素在於心理層面，可能因為學長畢業、現有球員經驗不足，「今年小朋友會先自己嚇自己」。

歷經首戰輸球，廖文彬告訴球員，「最壞就是這樣」，要求球員相信團隊、相信教練，並找回防守態度，藉由確實執行戰術，加上劉宥儇穩定發揮，因此贏球。

廖文彬透露，曾向劉宥儇喊話，「這個球隊是需要你的，不再是去年學長罩著你，你要罩著全隊」，也告訴劉宥儇，既然去年可以從松山邱翊安手中搶走新人王，今年還是有辦法從對方手中得分，且有隊友做後盾，要劉宥儇積極攻擊籃框。

教練一席話也成功鼓舞劉宥儇，他透露，「教練的話，賦予自己在場上動力，不要鬆懈」。

談到關鍵三分球，劉宥儇表示，對自己很有信心，經歷去年冠軍賽的洗禮，也習慣壓力、有所成長。

另外，南山高中今天歷經首節落後，次節找回節奏，最終以83比62大勝錦和高中，收下2連勝。（編輯：方沛清）1110214