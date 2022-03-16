世運會拔河國手選拔賽撞期全國賽 週末同步登場

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（中央社記者龍柏安台北16日電）2022世界運動會拔河國手選拔賽將於19、20日在嘉義港坪體育館外草皮區登場，體育館內則將舉辦全國拔河錦標賽，這也是拔協首次同步舉辦室內、外的比賽。

2022世運會將於7月7日在美國伯明罕登場，台灣女子拔河代表隊去年在西班牙世錦賽拿下第4，順利取得參賽入場券，今年將挑戰540公斤級5連霸，不過男子組則未取得參賽門票。

世界拔河總會農曆年期間來函，要求各國需在3月底前完成初步報名，因此中華民國拔河運動協會也不得不將國手選拔賽提前至3月，與全國拔河錦標賽同步舉行。

拔協秘書長卓耀鵬表示，這是協會首次同步舉辦室內、外拔河賽，對協會來說的確是項大工程，「主要是場地難找，除了要有室內體育館，室外還要有大草坪的地方實在不多，因此我們很感謝嘉義市政府的大力協助。」

全國拔河錦標賽則是一年一度攸關國、高中升學保送的最大賽事，今年共計有60支隊伍參賽，人數也逾千人，不過由於「撞期」世運會國手選拔賽，因此全國賽公開女子組則首度出現「從缺」的狀況。

卓耀鵬解釋，台灣拔河選手多半都是「雙棲」，室內、室外都參賽，但今年選拔賽攸關世運會，因此選手也轉往參加室外的選拔賽，才造成全國賽公開女子組無人參賽。

卓耀鵬表示，依照目前規劃，選拔賽結束後國手將於4月起開始集訓，並計畫在世運會前2週飛往歐洲，由當地俱樂部進行陪練，接著再飛往美國參賽。（編輯：張雅淨）1110316