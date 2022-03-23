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兄弟公布球員薪水 李振昌月薪80萬全隊最高

2022/3/23 17:17（3/23 17:46 更新）
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中職中信兄弟2021年奪下年度總冠軍，球團23日公布球員調薪結果，全隊調薪幅度逾7%，其中終結者李振昌（前）與球隊簽下3年複數約，月薪新台幣80萬元為全隊最高薪選手。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月23日
中職中信兄弟2021年奪下年度總冠軍，球團23日公布球員調薪結果，全隊調薪幅度逾7%，其中終結者李振昌（前）與球隊簽下3年複數約，月薪新台幣80萬元為全隊最高薪選手。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月23日
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（中央社記者楊啟芳台北23日電）去年奪下中職總冠軍的中信兄弟隊今天公布球員調薪結果，全隊調薪幅度逾7%，為隊史最高調幅。兄弟終結者李振昌與球隊簽下3年複數約，月薪新台幣80萬元為今年全隊最高薪選手。

兄弟球團發布新聞稿表示，終結者李振昌之前加盟時球團給予3.5年複數約，去年月薪70萬元；今年球團再度開出3年合約，月薪80萬元，為全隊最高薪本土選手。

吳俊偉去年以27次中繼成功，拿下中繼王2連霸，月薪由20萬元調升至30萬元，調幅50%。官大元去年拿下東山再起獎，去年底宣告成為自由球員，不過最後仍回到原球團，兄弟開出2年複數年合約，今年月薪由16萬元調升至24萬元，調幅50%，明年月薪則是27萬元。

鄭凱文去年拿下12場勝投，球團開出2年複數年合約，今年月薪由60萬元調升至68萬元，調幅13%，明年月薪則是73萬元。牛棚主力蔡齊哲月薪由15萬元調升至25萬元，調幅66%，為此次調薪幅度最高選手。謝榮豪月薪由15.5萬元調升至22.5萬元，調幅45%。

野手方面，上次調幅120%全隊最高的江坤宇，整季表現依舊穩定，包辦了游擊手金手套及最佳十人獎項，今年月薪由22萬元調升至32萬元，調幅45%。許基宏去年拿下一壘手金手套獎項，球團給予複數年約肯定，今年月薪也由28.5萬元調升至40萬元，調幅40%。

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陳子豪高中畢業即加盟兄弟，今年將邁入第10個球季，球團給他3年複數年合約，今年月薪由33萬元調升至45萬元，調幅36%，接下來2年月薪則是55、60萬元。詹子賢去年拿下總冠軍系列賽MVP以及外野手金手套獎項，月薪由45萬元調升至55萬元，調幅22%。捕手高宇杰月薪由16萬元調升至24萬元，調幅50%為野手最高。

小幅調薪部分，潘志芳月薪由14萬元調升至17萬元，調幅21%；陳家駒月薪由21萬元調升至25萬元，調幅19%；陳文杰月薪由13萬元調升至15萬元，調幅15%；岳東華月薪由20萬元調升至22萬元，調幅10%。（編輯：張雅淨）1110323

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