保羅傷癒歸隊布克猛轟49分 太陽榮登聯盟頭號種子[影]

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NBA鳳凰城太陽後場大將保羅25日傷癒歸隊，布克轟下49分，球隊以140比130熱熔金塊。（圖取自twitter.com/Suns）

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（中央社記者龍柏安台北25日電）鳳凰城太陽後場大將保羅今天傷癒歸隊，布克轟下最高的49分，用表現來慶祝隊友回歸，球隊以140比130熱熔金塊，也提前確定拿下今年NBA美國職籃季後賽頭號種子。

生涯12度入選明星賽的保羅（Chris Paul），是NBA本季聯盟助攻王，他因右手拇指骨折缺席15場比賽，在他缺陣期間球隊仍拿下11勝，今天他傷癒復出球感沒有生鏽，拿下17分並傳出13次助攻，繳出「雙十」成績單。

保羅回歸，最開心的莫過於太陽新生代球星布克（Devin Booker），球場上他總算不用再分神負責組織，只要盡情飆分，今天他全場25投16中，外帶17罰中15，攻下本季最高49分、10助攻，幫球隊拿下7連勝。

太陽贏球後戰績來到60勝14負，是聯盟當中唯一勝場數能突破60勝的球隊，也提前坐上聯盟頭號種子寶座，同時也是隊史第3次，前2次分別是在1992-93與2004-05球季。

保羅歸隊不僅球員開心，太陽總教練威廉斯（Monty Williams）更樂，賽前他就預測：「保羅回來真的很棒，他一直很努力地準備，不是只為了歸隊，他希望能打出他想要的水準，我相信其他球員也會被激勵。」

相較於太陽全隊歡欣鼓舞，對手則完全開心不起來，金塊總教練馬龍（Michael Malone）承認：「我知道保羅快要傷癒復出了，我只希望他的回歸不是今晚。」（編輯：張芷瑄）1110325