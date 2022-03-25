合庫春季聯賽4連勝 新北禾聯擊敗台南市

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）成棒春季聯賽社會隊賽事，合作金庫今天與安永鮮物交手，7局打完僵持不下，合庫靠著陳孝允8局致勝三壘打，率隊9比6拿勝，新北禾聯以6比2擊敗台南市隊，合庫、新北禾聯目前維持全勝。

111年全國成棒甲組春季聯賽A組社會隊賽事，合作金庫今天與安永鮮物成棒隊交手，兩隊7局打完6比6僵持不下，合庫8局靠著柯景瀚率先敲安、開啟攻勢，陳孝允適時三壘打，送回球隊超前分，楊振裕補上安打、再添1分，合庫9局再拿1分保險分、順利拿下勝利。

合庫今天團隊敲出14支安打，7棒陳智輝3局敲出2分砲，今天單場4打數敲出3支安打，貢獻3分打點、打擊手感最火燙，陳孝允單場5打數敲出1支三壘打、貢獻1分打點，為勝利打點。

合庫中繼投手黃健隆今天投2局被敲1支安打，投出1次三振、沒有保送、無失分，拿下勝投；合庫目前為止春季聯賽4連勝。

新北禾聯今天與台南市成棒隊交手，新北禾聯先發投手吳仁傑總計用91球投7局，僅被敲出5支安打，投出2次三振、1次四壞保送，失掉2分責失分，優質先發幫助球隊拿下勝利。

新北禾聯1局靠著單局4支安打攻下2分，3局靠著對手接連2次守備失誤，古森、李君國接連安打再添2分。

台南市隊4局靠著四壞保送、高宸軒二壘打先拿1分，新北禾聯5局上再起攻勢，靠著失誤、李君國二壘打先拿1分，再靠著犧牲觸擊、暴投，跑回團隊第6分。

台南市隊5局下追回1分，但比賽後半段沒能再添分數，新北禾聯以6比2拿下勝利，目前春季聯賽戰績3連勝。（編輯：謝雅竹）1110325