國中硬式棒球聯賽 新明抱回隊史第5冠

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（中央社記者楊啟芳台北27日電）國中硬式棒球聯賽今天冠軍戰上演桃園內戰，新明國中掌握5局仁和國中失誤攻下超前2分，加上後援投手張耀允2.2局壓制，終場以7比2獲勝，繼107學年度後抱回隊史第5座冠軍。

新明、仁和在預賽首場就對戰過，當時仁和以5比3勝出，雙方冠軍戰再碰頭。新明在2局下靠著觸擊戰術率先破蛋；仁和則是3局上利用失誤追平比分，5局上黃彥綸敲出三壘安打帶動再下一城，超前1分。

到了關鍵5局下，新明在2出局後靠著黃天賜二壘安打以及2次保送攻占滿壘，接著仁和雖然換投，不過李育朋打擊造成一壘手失誤，讓新明攻下2分超前；到了6局下，黃凱恩、張均富都敲出安打，加上保送、失誤，新明一舉攻進4分保險分。

新明投手張耀允自5局上先化解先發投手李育朋留下的危機，一路投完全場，澆熄對方反撲機會，成為關鍵，賽後包辦投手與MVP兩大獎。

新明總教練黃湋志表示，張耀允原本就安排在先發投手李育朋之後登板，一開始踏上投手丘較軟，整理過後就比較好，這次賽事貢獻3勝，相當重要。張耀允說：「今天控球還可以，上場就是平常心，第一次拿到個人獎，感謝爸爸在棒球路上的支持。」

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黃湋志坦言，這次冠軍真的難拿，從第1場輸掉、以分組第2晉級，進入複賽後碰到中興、西苑、卑南、長安、仁和等球隊都很難打，「感謝對戰球隊打出每一場好球，小朋友不放棄，這場冠軍戰比的就是穩定性。」

新明相隔3年再拿到冠軍，黃湋志提到，要感謝桃園市政府、資深顧問張滄彬老師、校方、教練團的支持，以及桃園少棒隊教練將選手訓練得這麼好，才能締造佳績。（編輯：張雅淨）1110327