U18東岸聯盟高雄聯隊冠軍 玉山盃隊形成形

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2022年東岸聯盟U18棒球錦標賽冠軍戰5日登場，由高雄市聯隊與普門中學交手，高市聯隊靠著李以諾適時安打，送回全場唯一1分，助隊以1比0拿下本屆冠軍。中央社記者謝靜雯攝 111年4月5日

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（中央社記者謝靜雯台東5日電）U18東岸聯盟棒球賽冠軍戰是高雄內戰，高雄市聯隊與普門中學交手，高雄市聯隊靠著李以諾適時安打，送回全場唯一1分，終場以1比0奪冠，總教練洪榮宏也藉此測試、玉山盃聯隊隊形幾乎已經完成。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽今天先打4強戰，高雄市聯隊延長賽以1比0擊敗平鎮高中、晉級冠軍戰，普門中學4強以3比2擊敗地主台東體中白隊、晉級冠軍戰，冠軍戰高雄內戰，兩隊的總教練都是洪榮宏，他也藉此機會測試聯隊戰術處理。

冠軍戰攻勢集中在首局，高雄市聯隊靠著顏翊紘二壘打、犧牲觸擊推進，李以諾適時安打，送回全場唯一1分；高雄市聯隊投手車輪戰，林育辰、鄭兆凱、呂昱廷、黃子豪依序登板，都沒有失掉分數、封鎖普門中學打線。

高雄市聯隊以普門中學為主體，加入高苑工商、三民高中球員，拿下東岸聯盟冠軍、為隊史最佳成績，普門中學拿下亞軍，大會最有價值球員為4強戰與平鎮高中交手敲出再見安打的高雄市聯隊野手洪奇晸。

洪榮宏表示，兩隊表現都很好，也一直提醒球員，比賽都有直播，態度一定要做好，洪榮宏提到，高雄市聯隊僅集訓2天就出發比賽，比賽期間每天晚上都會安排夜訓，住在佛光山的道場裡面，要求球員紀律和團體觀念，球員適應很快，也感謝高苑和三民2校都把球員教得很好。

透過這個比賽找接下來玉山盃青棒賽選拔賽隊形，洪榮宏表示，聯隊默契越來越好，每天都會開會檢討、彼此鼓勵，聯隊投打守跑都不錯，現在主要是掌握球員的體能狀況，玉山盃代表隊隊形差不多已經確定。

至於普門中學隊，洪榮宏提到，因為主力球員都在聯隊，普門以一年級球員為主，點名隊長朱軒祺表現好，帶領球隊讓教練團很放心。

此次高雄市球隊在東岸聯盟有好成績，洪榮宏感謝聯隊3校全力支持、高雄市政府，還有佛光山的道場在吃住後勤部分全力協助支援。（編輯：張芷瑄）1110405

2022年東岸聯盟U18棒球錦標賽冠軍戰5日上演高雄內戰，普門中學（圖）終場以0比1不敵高雄市聯隊，拿下亞軍，但也是隊史最佳成績。中央社記者謝靜雯攝 111年4月5日

2022年東岸聯盟U18棒球錦標賽冠軍戰5日登場，上演「高雄內戰」，由高雄市聯隊（圖）交手普門中學，終場高雄市聯隊技高一籌勝出，拿下本屆冠軍。中央社記者謝靜雯攝 111年4月5日