劉致榮先發好投飆9K 莊陳仲敖失4分皆非責失

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（中央社記者楊啟芳台北20日電）美職小聯盟紅襪隊高階1A投手劉致榮今天繳出5局無失分好投，飆出9次三振，最快球速156公里，最後無關勝敗；運動家隊1A的莊陳仲敖則先發投4局，失4分非責失。

紅襪隊高階1A今天對上白襪隊高階1A的賽事，劉致榮擔任先發投手，1局上就演出3上3下，包括1次三振，2局上、3局上更是都連飆3次三振，共演出9上9下；4局上投出保送後被敲安打，不過讓下一棒打者擊出滾地球後，再送出三振化解危機；5局上2出局後雖然隊友發生失誤，再被敲出安打，不過跑者在三壘出局。

總計劉致榮主投5局僅被敲2支安打，投1次保送，飆出9次三振，沒有失分，最快球速達97英里（約156.1公里），目前防禦率3.00。劉致榮退場時球隊取得3比0領先，有勝投機會，但6局上紅襪後援投手失4分被逆轉，也讓劉致榮勝投飛掉，不過最終紅襪高階1A仍以5比4險勝。

運動家隊1A的莊陳仲敖今天在對上天使隊1A的賽事中先發，1局下因為隊友發生2次失誤，加上被敲2支安打，失掉3分；不過2局下回穩演出3上3下，3局下更是連飆3次三振；4局下被敲2支安打，加上自己也發生失誤，再被擊出高飛犧牲打掉1分。

總計莊陳仲敖投4局被敲4支安打，沒有出現保送，送出6次三振，失4分都是非責失分，目前防禦率5.40。（編輯：張雅淨）1110420