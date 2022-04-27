狂威7局好投桃猿奪勝 悍將開季最慘紀錄持續[影]

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中華職棒樂天桃猿隊洋投狂威（前）27日在主場先發登板，演出7局僅失1分好投，送出2次三振，幫助球隊終場以5比1擊敗富邦悍將隊。（樂天桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月27日

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（中央社記者楊啟芳台北27日電）中職今天在桃園棒球場的賽事，樂天桃猿先發洋投狂威演出7局僅失1分好投，加上富邦悍將發生3次失誤，終場桃猿以5比1奪勝，悍將開季戰績2勝13敗持續寫最慘紀錄。

桃猿的成晉在4局下擊出內野安打後，盜上二壘再靠著捕手林琨笙的傳球失誤上三壘，接著林泓育敲安打送回1分；悍將在6局上展開攻勢，林琨笙敲二壘安打後，利用莊韋恩的犧牲短打及王正棠的高飛犧牲打，攻下1分追平。

不過桃猿在7局下攻下大局，邱丹靠著游擊手莊韋恩傳球失誤上壘，接著張閔勛、藍寅倫接連敲安打攻下超前分，陳晨威再擊出高飛犧牲打得1分，林立、成晉也都敲安打，各帶有1分打點，單局攻下4分。

終場桃猿以5比1奪下2連勝，目前仍是戰績第1名；悍將則是吞下5連敗，持續墊底，且開季目前比15場吞下13敗，繼續刷新史上最慘紀錄，之前開季前15場戰績最差的紀錄是1994年俊國熊、1996年興農牛的3勝12敗。

悍將近期游擊手群狀況不穩，日前李宗賢單局發生3次失誤後，隔天換上于森旭也有失誤出現，昨天升上一軍的莊韋恩，今天守游擊則是發生2次失誤。

桃猿隊先發投手狂威只用87球就投滿7局，僅被敲出4支安打，投2次保送、2次三振，僅失掉1分，演出優質先發，奪下本季第2勝，也獲選為單場MVP。（編輯：張芷瑄）1110427

影片來源：CPBL 中華職棒

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