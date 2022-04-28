大谷翔平猛打第2勝到手 天使痛擊守護者[影]

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（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍二刀流球星大谷翔平，今天先發5局失2分，打擊單場3安猛打，率隊主場9比5擊敗克里夫蘭守護者；天使外野手沃德差一壘安打完全打擊。

ESPN報導，守護者雖有拉米雷斯（Jose Ramirez）單場雙響砲，無奈仍苦吞6連敗；天使擊敗守護者後笑納4連勝。

天使右外野手沃德（Taylor Ward）2局下揮出滿貫砲，生涯第3支，一棒讓雙方2比2僵局拉開為6比2。他1局下敲二壘安打、6局下三壘安打，無奈7局下外野飛球被接殺，無緣達成完全打擊。

前一場先發演出5.1局完全比賽的大谷今天一開始就不穩，保送首棒打者，1出局後被拉米雷斯敲出全壘打掉2分；2局上又是被敲出2支安打進佔一、二壘，所幸大谷及時回神，總計5局投球被敲5安、送出4K，靠打線爆發拿到本季第2勝。

賽前打擊率僅2成13的大谷今天打擊回溫，繳出本季首次單場3安的猛打，包括6局下1分打點二壘安打。

楚勞特（Mike Trout）今天也有2安2打點，連續10場比賽敲安。天使明天對守護者4連戰的最後一場將力拚1982年以來再次4連戰橫掃對方。（譯者：陳亦偉）1110428