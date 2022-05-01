張育成3打數吞2K 劉致榮先發吞本季第2敗

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）旅美克里夫蘭守護者隊台灣好手張育成確診康復後，昨天開始到小聯盟2A球隊打復健賽，今天單場3打數吞2K、沒有安打；紅襪隊高階1A投手劉致榮先發出賽，吞下本季第2敗。

張育成4月中被放入傷兵名單，後來確定是確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），經過休養，發燒、咳嗽的症狀緩解，也逐步恢復體能訓練，在評估考量後，選擇先到離居住地較近的小聯盟2A球隊打復健賽。

今天守護者隊2A與匹茲堡海盜隊2A比賽，張育成先發打2棒、守三壘，張育成1局吞下三振，3局敲出一壘方向飛球出局，5局得點圈有人時上場打擊、再吞下三振，6局攻守交換退場休息，張育成今天沒有敲安，球隊終場則以4比2拿勝。

波士頓紅襪隊高階1A投手劉致榮出賽，對德州遊騎兵隊先發，劉致榮首局被敲出安打，但沒有失分，2局讓打者3上3下，3局觸身球保送首名打者、暴投讓跑者上到二壘，但及時回穩，連抓3個出局數，力守不失分。

劉致榮4局有狀況，先被敲出安打、投出保送，接著再接連被敲2支安打、高飛犧牲打，一口氣失掉4分退場。

劉致榮總計用71球投3.1局，被敲4支安打，投出2次四死球、1次三振，失掉4分皆為責失分，隊友火力也沒能支援，紅襪隊終場以1比9吞敗，劉致榮吞下個人本季第2敗、賽後防禦率升至5.17。（編輯：管中維）1110501