陽岱鋼敲旅美首支再見安 隊史留名

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊（The Lake Country DockHounds）今天主場迎戰溫尼伯金眼隊，陣中台灣野手陽岱鋼9局敲出旅美首支再見安打，也是隊史首支再見安，率隊以6比5奪勝。

陽岱鋼上季球季結束與日本職業棒球讀賣巨人隊5年合約，巨人雖曾開出合約希望陽岱鋼續留，但陽岱鋼思考後決定離隊，今年2月確定披上美國獨聯美國協會新球隊碼頭犬戰袍。

碼頭犬交手金眼（Winnipeg Goldeyes），陽岱鋼先發打2棒、守中外野。

陽岱鋼1局吞下三振，3局選到四壞保送，5局再選到四壞保送，7局打出雙殺打，兩隊8局打完4比4戰成平手。

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金眼9局上先拿1分，碼頭犬9局下有攻勢，滿壘時陽岱鋼上場打擊，敲出再見安打、一棒送回2分，幫球隊拿下勝利，繼台灣時間21日比賽敲出隊史主場歷史性首轟率隊搶勝後，再於隊史留名。

此外，碼頭犬先發投手是台灣好手鄭浩均，總計用75球投5.1局，僅被敲出2支安打，投出2次三振、1次保送，失掉2分（1分責失分），表現不差、無關勝敗，而陽岱鋼賽後打擊率1成89。（編輯：李明宗）1110523