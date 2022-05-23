更多編輯台推薦新聞：
公費清冠一號哪裡有？院所庫存量查詢網站看這裡
生活

公費清冠一號哪裡有？院所庫存量查詢網站看這裡

澳洲新總理艾班尼斯出身清寒登上政壇頂峰 鼓勵同胞勇於逐夢
國際

澳洲新總理艾班尼斯出身清寒登上政壇頂峰 鼓勵同胞勇於逐夢

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土增6萬6247例 疫情高峰預估落在5月下旬

疫情整理包》本土增6萬6247例 疫情高峰預估落在5月下旬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拜登：北京若犯台 美國會動用武力防衛台灣
首頁 / 運動

陽岱鋼敲旅美首支再見安 隊史留名

2022/5/23 13:50（5/23 14:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北23日電）美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊（The Lake Country DockHounds）今天主場迎戰溫尼伯金眼隊，陣中台灣野手陽岱鋼9局敲出旅美首支再見安打，也是隊史首支再見安，率隊以6比5奪勝。

陽岱鋼上季球季結束與日本職業棒球讀賣巨人隊5年合約，巨人雖曾開出合約希望陽岱鋼續留，但陽岱鋼思考後決定離隊，今年2月確定披上美國獨聯美國協會新球隊碼頭犬戰袍。

碼頭犬交手金眼（Winnipeg Goldeyes），陽岱鋼先發打2棒、守中外野。

陽岱鋼1局吞下三振，3局選到四壞保送，5局再選到四壞保送，7局打出雙殺打，兩隊8局打完4比4戰成平手。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

金眼9局上先拿1分，碼頭犬9局下有攻勢，滿壘時陽岱鋼上場打擊，敲出再見安打、一棒送回2分，幫球隊拿下勝利，繼台灣時間21日比賽敲出隊史主場歷史性首轟率隊搶勝後，再於隊史留名。

此外，碼頭犬先發投手是台灣好手鄭浩均，總計用75球投5.1局，僅被敲出2支安打，投出2次三振、1次保送，失掉2分（1分責失分），表現不差、無關勝敗，而陽岱鋼賽後打擊率1成89。（編輯：李明宗）1110523

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族