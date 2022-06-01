陳聖平小聯盟本季第2轟出爐 林家正升2A

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）亞利桑那響尾蛇隊小聯盟1A台灣野手陳聖平今天敲出本季第2轟；而響尾蛇隊高階1A捕手林家正則接獲球隊通知升上2A，目前已向球隊報到。

美國職棒小聯盟賽事亞利桑那響尾蛇隊1A今天與洛杉磯天使1A交手，陳聖平擔任開路先鋒，先發守二壘。

陳聖平今天首局吞下三振後，3局下擊出二壘方向滾地出局，造成雙殺，第5局轟出中右外野方向陽春砲，幫助球隊扳平比數，本季第2轟出爐，6局下再度登場，苦吞三振。

陳聖平此役4打數唯一安打就是全壘打，幫助球隊以6比4獲勝。

其他台將表現部分，波士頓紅襪高階1A投手劉致榮今天重回先發行列，投5局被敲4安，失3分，送出2次保送，3次三振，退場時球隊仍以7比3領先，可惜隊友未能守住領先優勢，最終以11比12不敵芝加哥白襪隊高階1A，劉致榮無緣本季首勝。

另外，原先在響尾蛇隊高階1A捕手林家正今天在臉書捎來好消息，美國時間29日賽後接獲球隊通知升上2A，目前已飛抵德州，向2A球隊報到。

林家正去年曾從1A直升2A，今年還曾支援大聯盟春訓，本季在高階1A出賽12場，41個打數敲出8支安打，1次保送，8次三振，貢獻3分打點，打擊率1成95。（編輯：屈享平）1110601