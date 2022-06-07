穀保劉家翔球質佳拚選秀 球探：有機會養成先發

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

穀保家商青棒隊有4名投手要參加中職選秀，劉家翔（圖）討論度不高，但總教練周宗志十分看好未來性，認為他的球質最佳。中央社記者謝靜雯攝 111年6月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北7日電）穀保家商青棒隊有4名投手要參加中職選秀，劉家翔討論度不高，但總教練周宗志十分看好未來性，認為他的球質最佳；球探評價有在職棒當先發投手潛力，有望在3輪內被挑走。

穀保家商青棒隊持續產出不少職棒好手，今年應屆畢業生有6人預計投入職棒選秀，投手有4人，包括馮皓、林華偉、邱緯綸、劉家翔；劉家翔因為腳傷、高一完整休息1年，高二才開始正式訓練、出賽，大賽機會和經驗相對少。

周宗志表示，劉家翔是很樂觀的球員、也很努力，比較可惜的就是在高中木棒聯賽、王貞治盃時出賽機會比較少，能見度沒有這麼高，「但他算是4名投手裡面直球球質最佳、高中進步幅度最大的，我真的很看好他。」

周宗志表示，劉家翔過去比較大的問題是控球，經過討論修正，穩定度有成長，越投越有自信，動作協調性不錯，直球品質佳，現階段變化球的穩定度沒有這麼好，升上職棒磨練，讓決勝球更穩定，搭配直球應該可以展現不錯的壓制力，先前變化球種有彈指曲球和指叉球，最近也讓他再練變速球和滑球、增加犀利度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉家翔國中時期投手、捕手兩邊跑，捕手出賽場次多，國中升上高中時膝蓋有傷勢，他透露當時連走路都會有點受到影響，感謝教練讓他完整休息1年，高二才恢復正常訓練、出賽，球速從一開始約133公里到現在最快147公里。

劉家翔球速持續進步，狀況好時直球均速可達144、145公里左右，也在今年4月打完U18東岸聯盟後確定選秀念頭；球探誇讚他在王貞治盃表現佳、協調性不錯，進到職棒有機會能以先發投手培養，有望在3輪內被撿走。（編輯：張雅淨）1110607