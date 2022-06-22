黃子鵬7局好投 桃猿擊退獅隊勝差拉開至3.5場

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（中央社記者黃巧雯桃園22日電）中華職棒樂天桃猿今天在主場桃園棒球場出戰統一獅，靠著投手黃子鵬7局失1分、優質先發，加上打線全場狂掃19支安打，以11比1大勝，與獅隊勝差拉開至3.5場。

暫居龍頭的桃猿賽前與排名第2的統一獅僅有2.5場勝差，桃猿今天派出有「除獅機」之稱的投手黃子鵬先發，本季對獅隊出賽3場，拿下1勝，防禦率僅1.71，而上半季爭冠關鍵戰役吸引8429人進場。

桃猿隊2局下展開攻勢，朱育賢先靠著失誤上壘，梁家榮、林承飛、張閔勛連續安打，桃猿單局進帳3分；獅隊3局上靠著潘傑楷、胡金龍安打，追成1比3。

桃猿隊5局下再添1分，7局下陳晨威安打後，靠著隊友推進、攻占二壘，朱育賢隨後敲安，送回桃猿第5分；8局下再度發動攻勢，單局狂敲7支安打，一口氣灌進6分，提前鎖定比賽勝利。

黃子鵬此役投7局僅失1分，用97球，被敲6支安打，另有2保送、5次三振，收下第5勝，追上獅隊投手胡智為，暫時並列本季本土勝投最多。

桃猿隊林承飛、張閔勛、梁家榮單場3支安打猛打賞，前2人分別包辦3打點、2打點。

桃猿隊總教練曾豪駒賽後接受媒體聯訪時表示，可能因為這場比賽很重要，感覺黃子鵬剛開始投球時較慎重，節奏比較慢，直到第5局起節奏才變得明快。

黃子鵬坦言，今天狀況比較多，因此開局時對於比賽節奏，「掌握得沒那麼好」，他特別感謝捕手張閔勛引導和野手守備的幫忙或提醒。

在關鍵一役拿下勝利，曾豪駒認為，這場比賽有助黃子鵬未來在面對高強度比賽時，瞭解如何找到自己投球節奏。

黃子鵬本季10場先發，有7場至少投滿7局以上，較上季平均先發投球局數更長，他笑著說：「可能是教練心臟變大顆，敢讓我投，就盡力投」。（編輯：陳仁華）1110622