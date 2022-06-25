陳冠宇改變水分補充習慣 很久沒感覺5局過這麼快

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中職樂天桃猿隊投手陳冠宇24日投出回中職後單場最長投球局數，上一次出賽投滿7局，已是2016年9月30日在日職時期。陳冠宇25日受訪時自評感覺蠻順利的，「回台後第一次先發出賽感覺5局過得這麼快，節奏一直掌握在自己這邊」。中央社記者謝靜雯攝 111年6月25日

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（中央社記者謝靜雯桃園25日電）中職樂天桃猿隊投手陳冠宇昨天投出返台代表作，7局失1分無關勝敗，他笑說：「很久沒感覺5局過這麼快」，他透過補充水分習慣小改變收到效果，每場出賽都要幫助球隊離勝利更近。

中華職棒樂天桃猿隊投手陳冠宇昨天對味全龍隊先發，總計用103球投7局，被敲出5支安打，投出7次三振、2次四死球，失掉1分責失分，退場時是勝投候選，但球隊牛棚9局失守，球隊以2比3吞敗，陳冠宇無關勝敗。

陳冠宇昨天出賽投出回中職後單場最長投球局數，上一次出賽投滿7局，已經是2016年9月30日當時效力日職羅德隊、相隔2093天。

陳冠宇自評昨天感覺蠻順利的，「回台後第一次先發出賽感覺5局過得這麼快，節奏一直掌握在自己這邊」，雖然每局都有一點小狀況，也有一些危機，但不會花太多的用球數，捕手張閔勛的配球也幫了很大的忙。

投出返台代表作，陳冠宇表示，可以投到7局這個目標，代表自己有做到的能力，至於9局牛棚被打全壘打、與勝投擦身，他則表示不會特別想什麼，大家共同的目標都是想辦法贏下每一場比賽，不會因此洩氣，這也是比賽的一環。

陳冠宇也透露昨天在補充水分上的小改變，他解釋過去先發出賽下場休息會狂灌水，整場比賽會喝掉約2公升的水，但會造成水分流失比較快，有詢問防護員，在水中加入電解質，不用狂灌水，也比較不會流這麼多汗，投起球來更輕鬆，昨天投完喝水量不到1公升。

陳冠宇表示，平時訓練做好準備，就可以減少不確定和不安心感，昨天那場比賽的好表現，對自信心也有很大的幫助，謝謝守備的幫忙，每場出賽想法都是一樣，「要幫助球隊離勝利越來越近。」（編輯：張芷瑄）1110625