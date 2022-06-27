PLG辛特力、林志傑聯手 助富邦勇士完成2連霸

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）總冠軍系列賽第5戰，台北富邦勇士隊27日以108比104擊敗新竹街口攻城獅隊，系列賽以4比1封王，完成2連霸。勇士球員林志傑代表舉起冠軍獎座合影。中央社記者張新偉攝 111年6月27日

（中央社記者黃巧雯新竹27日電）P. LEAGUE+富邦勇士今天總冠軍戰第5戰靠著洋將辛特力、林志傑合力攻下68分，率隊以108比104擊敗新竹街口攻城獅，系列賽以4比1勝出，完成2連霸。



台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+總冠軍戰採7戰4勝制，衛冕軍台北富邦勇士首戰輸給新竹街口攻城獅後，後續拉出3連勝，以3比1率先聽牌，兩隊今晚在攻城獅主場新竹縣體育館進行第5戰，勇士距離2連霸只差1勝，而攻城獅則面臨背水一戰，關鍵戰役吸引滿場8000名球迷進場。



已無退路的攻城獅，開賽靠著朱雲豪連得5分，開啟一波14比3攻勢，受制於攻城獅防守，勇士得分效率不佳，命中率僅31.6%，攻城獅首節取得31比23領先。



勇士次節找回節奏，單節轟下37分，其中洋將辛特力（Michael Singletary）能裡能外的身手，獨攬14分，而林志傑則貢獻2記三分球，上半場結束勇士反倒以60比50超前。



辛特力手感持續發燙，勇士第3節最多領先18分，攻城獅洋將辛巴（Sim Bhullar）率領球隊追分，加上高國豪三分球，前3節結束勇士仍領先10分。



攻城獅第4節吹起反攻號角，蕭順議、陳堅恩、高國豪聯手追成僅剩2分差，勇士決勝節前7分鐘進攻當機，靠著辛特力三分球才拉開比分。



攻城獅展現韌性，高國豪在比賽倒數40秒連續飆進三分球，加上蕭順議上籃，追成僅剩1分差，勇士靠著辛特力把握罰球機會，最終以4分差收下勝利，系列賽以4比1封王，連2年奪得冠軍。



去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，聯盟最終裁定以3比1聽牌的勇士提前拿下元年總冠軍，今年勇士總算能在球迷面前拋下藍色彩帶。



勇士此役以洋將辛特力表現最佳，攻下43分、13籃板、4助攻，林志傑拿下25分、9籃板。



攻城獅洋將辛巴繳出38分、15籃板，但依舊未能幫助球隊贏球。（編輯：陳仁華）1110627

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）台北富邦勇士隊27日在新竹縣立體育館迎戰新竹街口攻城獅隊，終場勇士以108比104獲勝，系列賽以4比1勝出，寫下2連霸。賽後勇士隊選手開心擁抱慶祝。中央社記者張新偉攝 111年6月27日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）總冠軍賽第5戰27日在新竹縣立體育館舉行，台北富邦勇士隊最終以108比104奪勝，系列賽以4比1勝出，完成2連霸。賽後勇士隊選手開心擁抱。中央社記者張新偉攝 111年6月27日

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 27日總冠軍戰第5戰，台北富邦勇士出戰新竹街口攻城獅，勇士洋將辛特力（Michael Singletary）投射搶分。中央社記者張新偉攝111年6月27日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）總冠軍系列賽第5戰27日在新竹縣立體育館舉行，由台北富邦勇士隊對上新竹街口攻城獅隊。攻城獅洋將辛巴（Sim Bhullar）（持球者）強攻禁區搶分。中央社記者張新偉攝 111年6月27日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）27日在新竹縣立體育館進行總冠軍賽第5戰，台北富邦勇士隊對上新竹街口攻城獅隊。勇士張宗憲（持球者）強攻禁區搶分。中央社記者張新偉攝 111年6月27日