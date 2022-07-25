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動滋健身券開放領券 逾千家健身場館適用

2022/7/25 10:21（7/25 10:36 更新）
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動滋健身券25日上午10時起開放領券。圖為民眾在健身房運動。（中央社檔案照片）
動滋健身券25日上午10時起開放領券。圖為民眾在健身房運動。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北25日電）體育署加碼推出的動滋健身券，共抽出30萬名幸運兒，今天上午10時起開放領券，根據體育署統計，受3劑令影響的健身場館已有1049家通過申請，含分公司或分店共1401家。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，今年4至5月民眾進入健身場館須完成接種3劑疫苗，為協助受3劑令影響健身場館業者，體育署加碼推出30萬份新台幣1000元動滋健身券，開放曾在去年9至10月間於振興五倍券共通平台完成勾選「動滋券」參與抽籤民眾進行登記，共有366萬6712人取得抽籤資格。

體育署22日完成健身券抽籤，共抽出30萬個名額，中籤率為8.1%，今天上午10時起開放領券，可使用至8月31日止，中籤幸運兒可在期限內至動滋網輸入證號、出生月日，以及共通平台登記的手機進行領券。

健身券適用範圍限定只能到受3劑令影響的健身場館使用，根據體育署統計，截至24日止，共通過1049家業者申請，含分公司或分店則共1401家，民眾可至動滋網搜尋參與收受健身券的合作店家。

體育署指出，健身券採電子票券QR Code方式，屬電子錢包，可分次折抵，民眾領券後即可到合作店家臨櫃出示QR Code消費抵用。（編輯：陳仁華）1110725

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