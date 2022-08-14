亞巡賽國際系列賽新加坡站 詹世昌並列第5

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣高球好手詹世昌今天在亞巡賽國際系列賽新加坡站收尾的第18洞，苦吞要命的雙柏忌，揮出71桿，4輪合計274桿，從原本有機會爭奪冠軍，最終以並列第5作收。

亞巡賽國際系列賽新加坡站在新加坡丹那美拉鄉村俱樂部（Tanah Merah Country Club）舉行，總獎金150萬美元（約新台幣4500萬元）。

詹世昌曾在去年11月泰國普吉島藍峽谷錦標賽勇奪冠軍，今年2月在亞洲巡迴賽皇家盃高球賽再度奪冠，這次在亞巡賽國際系列賽新加坡站前2輪揮出69桿、68桿，靠著第3輪繳出66桿，排名衝上並列第3、僅落後1桿，有機會角逐冠軍。

詹世昌今天從第1洞出發，前9洞抓下3鳥、吞1柏忌，轉場後在第14洞射下1鳥，但在關鍵第18洞吞下雙柏忌，錯失追上領先的泰國選手提彭（Nitithorn Thippong）、進入延長賽的機會。

詹世昌最終輪打出71桿，4輪累計以低於標準14桿的274桿，並列第5，而提彭單日以69桿繳卡，4輪總桿數272桿，以1桿優勢奪得冠軍。（編輯：管中維）1110814