黃子鵬7局好投奪9連勝 桃猿擊敗味全龍

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）中華職棒樂天桃猿王牌投手黃子鵬今天繳出7局失2分（無責失分）優質先發成績，率隊以4比2擊敗味全龍，黃子鵬本季第11勝入袋、個人9連勝。

中職樂天桃猿今天在主場桃園棒球場出戰味全龍隊，先發打線有所調整，主力朱育賢以及暫居聯盟打擊4冠王的林立都未在先發名單，而林泓育昨天因蹲捕時，被擦棒球打到右手背，此役高掛免戰牌。

龍隊開路先鋒郭天信首局突襲短打，造成桃猿隊投手黃子鵬守備失誤，張政禹隨後敲出安打，龍隊靠著雙盜壘戰術，攻下1分，加上林智勝隨後擊出內野滾地球帶有1分打點，幫助球隊取得2比0領先。

龍隊洋投布里悍（Jake Brigham）今天前2局都讓桃猿隊3上3下，桃猿隊3局下靠著張閔勛二壘安打展開攻勢，陳晨威、廖健富隨後敲安，扳平戰局。

6局下桃猿隊2出局後攻勢再起，郭嚴文、梁家榮、郭永維連3棒安打，搶下1分。

桃猿隊張閔勛7局下因對手失誤站上二壘，並由林立上場代跑，靠著隊友推進，前進三壘，陳晨威隨後擊出內野滾地球，三壘跑者趁機回本壘得分，桃猿隊最終就以4比2勝出。

暫居聯盟防禦率王的黃子鵬今天度過首局亂流，失2分非責失分後，未再丟分，投7局被敲出8安，另有1保送和3次三振，拿下本季第11勝、個人9連勝，防禦率降至1.75；陳禹勳、洋投豪勁（Bradin Hagens）後續各投1局，均無失分，合計送出5K，分別收下中繼和救援成功。（編輯：張雅淨）1110915