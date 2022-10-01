台灣名人賽第3回合 詹世昌打5鳥並列排頭

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（中央社記者龍柏安台北1日電）台灣男子職業高球好手詹世昌今天在台灣名人賽第3回合，以5鳥、2柏忌，繳出低於標準3桿的69桿，3回合打完累計以低於標準11桿的205桿，與印度選手並列領先。

總獎金100萬美元（約新台幣3181萬元）的台灣名人賽暨第36屆三商杯高爾夫邀請賽，今天在台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）進行第3回合，詹世昌與印度選手卡漢（Rashid Khan）雙雙以3桿之差，暫時取得領先。

詹世昌賽後表示，雖然今天未達成預期目標的68桿，不過整體而言還算不錯，對於明天最終回，他倒是信心滿滿，除放話要給對手好看，也強調今天鐵桿狀況不算完美，如果明天能找回最佳狀態，「有希望爭冠。」

印度的卡漢前2回合打完，一度以低於標準12桿的成績獨居領先，並保有4桿領先優勢，今天他繳出高於標準1桿的73桿，由於前2天累積的籌碼夠多，讓他仍與詹世昌並列排頭。

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卡漢指出，今天的旗位挑戰性很高，打上果嶺的位置如果不對，推桿就很難，他說：「我今天就打了好幾個不太對的位置。」不過他也直言，現階段他仍處於有利位置，因此最後一輪賽事，他會只專注在自己的比賽上。

明天最後1回合決賽，仍是採單邊開球，第1組於上午6時45分由第1洞出發，最後一組於上午11時35分開球，預計下午4時比賽結束，隨即舉行頒獎典禮。（編輯：張芷瑄）1111001