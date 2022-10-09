郭天信梁家榮三壘碰撞 葉總：守備動作可再修飾[影]

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中華職棒味全龍隊外野手郭天信（左）8日與樂天桃猿隊比賽時，在三壘與桃猿內野手梁家榮（右）有碰撞，總教練葉君璋表示，郭天信目前手腫脹但沒有傷到骨頭，但也提到「那個守備動作可以再修飾一下」。圖為8日比賽畫面。中央社記者張新偉攝 111年10月9日

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職味全龍隊外野手郭天信昨天與樂天桃猿隊比賽，在三壘與桃猿內野手梁家榮有碰撞。總教練葉君璋今天說，郭天信目前手腫脹沒有傷到骨頭，但「那個守備動作可以再修飾一下」。

中華職棒味全龍隊昨天在主場天母棒球場迎戰樂天桃猿隊，龍隊5局下有攻勢，靠著安打、保送、吉力吉撈．鞏冠敲安添分，郭天信敲出滾地球送回分數，靠著野手選擇上壘，劉基鴻敲出左外野方向安打，郭天信跑過三壘稍微滑倒，回壘不及與桃猿三壘手梁家榮有碰撞，當下表情痛苦，7局攻守交換退場休息。

影片來源：CPBL 中華職棒

龍隊總教練葉君璋表示，郭天信目前手還是有點腫，原本比較擔心傷到骨頭，但賽前練習回報，打擊和守備時都沒有感覺很痛，今天會正常出賽。

昨天發生衝撞之後，葉君璋上場與裁判討論，他今天賽前接受媒體訪問解釋，「那個守備動作可以修飾一下」，現在大家都很在意球員的安全，各國的職棒都有慢慢修正，就是基於球員安全的考量，當時上去是講這件事。

葉君璋表示，球員有企圖心沒有問題，為了讓球隊贏球，想辦法讓對方一點機會都沒有，但應該可以更注意一點，也可以讓球員的運動生涯更久一點。（編輯：管中維）1111009