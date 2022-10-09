運動本就有受傷風險 郭天信：不要再罵梁家榮了[影]

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中職味全龍隊外野手郭天信（左）8日跑壘回壘時與樂天桃猿隊內野手梁家榮碰撞，郭天信表示，當下只覺得很痛，目前手還有腫脹，但運動本來就有受傷的風險，「他不是故意的，大家不要再罵他了」。中央社記者張新偉攝 111年10月9日

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職味全龍隊外野手郭天信昨天跑壘回壘時與樂天桃猿隊內野手梁家榮碰撞。郭天信表示，當下只覺得很痛，目前手還有腫脹，但運動本來就有受傷風險，「他不是故意的，大家不要再罵他了。」

中華職棒味全龍隊昨天在主場天母棒球場迎戰樂天桃猿隊，龍隊5局下有攻勢，劉基鴻敲出安打，壘上跑者郭天信跑過三壘稍微滑倒，回壘不及與桃猿三壘手梁家榮有碰撞，當下表情痛苦，7局攻守交換退場休息。

影片來源：CPBL 中華職棒

郭天信表示，當下被撞到哪邊其實真的不知道，只覺得很痛，梁家榮有馬上脫帽致意，賽後也有傳訊息關心自己的傷勢，「我發自內心覺得他不是故意的，大家不要罵他了。」

郭天信表示，昨晚退場後覺得手腕有點不舒服、沒辦法出力，手掌的部分有腫脹，今天到球場前也有放血治療，賽前練打擊和守備沒有太大的問題。

梁家榮先前與統一獅隊比賽，三壘守備接球落地踩到獅隊野手林子豪的手，也一度引起不少爭論。郭天信表示，昨天剛好那個碰撞又是遇到梁家榮，或許大家會聯想，但知道梁家榮不是故意的，運動本來就有受傷的風險，大家出發點都是為了球隊好。

郭天信近期打擊狀況有慢慢回升，他表示，打到球季後半段，大家身體都是疲勞的，不能當作藉口。被問起安打王之爭，郭天信笑說有注意安打數量，但不想給自己壓力，太想要打安打就會一直急著出棒。（編輯：張雅淨）1111009