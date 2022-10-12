MLB特納首局開轟 道奇擊敗教士國聯分區系列賽開紅盤[影]

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MLB道奇11日在特納（右）首局開轟的帶領下一路領先，最終以5比3擊敗教士。（圖取自twitter.com/Dodgers）

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（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）MLB道奇今天在特納首局開轟的帶領下一路領先，最終5比3擊敗教士，在國聯分區系列賽以1比0領先。

美國職棒大聯盟MLB國聯分區系列賽（NLDS）洛杉磯道奇與聖地牙哥教士的比賽，今天在道奇主場正式展開，道奇派出去年國聯勝投王、今年國聯防禦率王尤瑞亞斯（Julio Urias）與教士的克萊芬哲（Mike Clevinger）正面對決。

道奇1局下半1出局後，靠特納（Trea Turner）的陽春全壘打先馳得點，再利用史密斯（Will Smith）、蒙西（Max Muncy）的安打串連拿下第2分。

3下道奇攻勢再起，首名打者特納敲出二壘安打，史密斯在1出局後的二壘安打讓道奇添得第3分，下一棒的蒙西獲得保送，賴克斯（Gavin Lux）在兩出局後揮出帶有打點的安打，將教士先發投手克萊芬哲打退場。在湯普森（Trayce Thompson）獲保送後，貝林格（Cody Bellinger）打擊時，教士又發生失誤，讓道奇再進帳1分，並於3局打完後，以5比0領先教士。

教士5上終於突破尤瑞亞斯封鎖，首名打者麥爾斯（Wil Myers）揮出陽春砲，克朗尼沃斯（Jake Cronenworth）、金河成又接連敲出安打，葛里向（Trent Grisham）的滾地球讓球隊拿下第2分，諾拉（Austin Nola）的高飛犧牲打讓球隊再添分數，並將落後縮小到剩下兩分。

雙方之後都沒再得分，終場道奇就以兩分差距獲勝，在系列賽以1比0領先。

尤瑞亞斯今天投5局，賞給對手6次三振、沒有保送，被擊出1支全壘打在內的4支安打，丟掉3分都是自責分，拿下這場比賽的勝投；克萊芬哲僅投2.2局，有3次三振、2個保送，被揮出1支全壘打在內的6支安打，丟掉5分有4分自責分，最終承擔敗投。

兩隊明天將繼續在道奇主場進行系列賽第2戰，道奇預計由3屆賽揚獎得主、2014年國聯年度最有價值球員（MVP）柯蕭（Clayton Kershaw）先發，迎戰教士的日籍強投達比修有。達比修有本季戰績16勝8敗、防禦率3.10，並在外卡戰投7局只丟1分，壓倒3屆賽揚獎得主薛哲（Max Scherzer）率領的大都會。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1111012