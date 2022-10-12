更多編輯台推薦新聞：
布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見
生活

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看
國際

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看

影片／國慶焰火45分鐘放2.6萬顆 600無人機排出史上最大國旗
生活

影片／國慶焰火45分鐘放2.6萬顆 600無人機排出史上最大國旗

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB1/300
首頁 / 運動

MLB特納首局開轟 道奇擊敗教士國聯分區系列賽開紅盤[影]

2022/10/12 13:46（10/12 14:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
MLB道奇11日在特納（右）首局開轟的帶領下一路領先，最終以5比3擊敗教士。（圖取自twitter.com/Dodgers）
MLB道奇11日在特納（右）首局開轟的帶領下一路領先，最終以5比3擊敗教士。（圖取自twitter.com/Dodgers）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）MLB道奇今天在特納首局開轟的帶領下一路領先，最終5比3擊敗教士，在國聯分區系列賽以1比0領先。

美國職棒大聯盟MLB國聯分區系列賽（NLDS）洛杉磯道奇與聖地牙哥教士的比賽，今天在道奇主場正式展開，道奇派出去年國聯勝投王、今年國聯防禦率王尤瑞亞斯（Julio Urias）與教士的克萊芬哲（Mike Clevinger）正面對決。

道奇1局下半1出局後，靠特納（Trea Turner）的陽春全壘打先馳得點，再利用史密斯（Will Smith）、蒙西（Max Muncy）的安打串連拿下第2分。

3下道奇攻勢再起，首名打者特納敲出二壘安打，史密斯在1出局後的二壘安打讓道奇添得第3分，下一棒的蒙西獲得保送，賴克斯（Gavin Lux）在兩出局後揮出帶有打點的安打，將教士先發投手克萊芬哲打退場。在湯普森（Trayce Thompson）獲保送後，貝林格（Cody Bellinger）打擊時，教士又發生失誤，讓道奇再進帳1分，並於3局打完後，以5比0領先教士。

教士5上終於突破尤瑞亞斯封鎖，首名打者麥爾斯（Wil Myers）揮出陽春砲，克朗尼沃斯（Jake Cronenworth）、金河成又接連敲出安打，葛里向（Trent Grisham）的滾地球讓球隊拿下第2分，諾拉（Austin Nola）的高飛犧牲打讓球隊再添分數，並將落後縮小到剩下兩分。

雙方之後都沒再得分，終場道奇就以兩分差距獲勝，在系列賽以1比0領先。

尤瑞亞斯今天投5局，賞給對手6次三振、沒有保送，被擊出1支全壘打在內的4支安打，丟掉3分都是自責分，拿下這場比賽的勝投；克萊芬哲僅投2.2局，有3次三振、2個保送，被揮出1支全壘打在內的6支安打，丟掉5分有4分自責分，最終承擔敗投。

兩隊明天將繼續在道奇主場進行系列賽第2戰，道奇預計由3屆賽揚獎得主、2014年國聯年度最有價值球員（MVP）柯蕭（Clayton Kershaw）先發，迎戰教士的日籍強投達比修有。達比修有本季戰績16勝8敗、防禦率3.10，並在外卡戰投7局只丟1分，壓倒3屆賽揚獎得主薛哲（Max Scherzer）率領的大都會。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1111012

延伸閱讀
特派專欄／留還是走 洋基「法官」賈吉的生涯十字路口柯蕭生涯三振超越賽揚 道奇111勝國聯百餘年之最洋基雙響砲壓制守護者 美聯分區系列賽拔頭籌MLB季後賽第2輪 費城人首戰7比6險勝勇士
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
MLB洋基雙響砲壓制守護者 美聯分區系列賽拔頭籌[影]