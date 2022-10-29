黑豹旗青棒屏榮拿出100%精神 邱睿宇三振U18國手

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今天開打，社團球隊屏榮高中首戰碰上平鎮高中，以0比22、3局吞敗，屏榮投手邱睿宇三振U18國手陽念希也是另類高潮，他喊話希望有機會再挑戰平鎮。

2022年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今天在天母棒球場開打，上屆冠軍平鎮高中與社團球隊屏榮高中交手，雖然兩隊實力有落差，但屏榮高中仍然展現鬥志。

屏榮高中僅有12名球員，總教練潘偉豪表示，陣中只有邱睿宇、蘇莉涵有棒球底子，今天就讓球員們好好享受比賽。

潘偉豪透露，前一天也有跟科班球隊大同打友誼賽，今天打者還是摸得到平鎮投手的球，不會都是揮空被三振，對於球員表現，潘偉豪提到賽前有針對守備加強，但今天還是出現比較多的失誤是可以更好的地方。

今天排定先發打一棒的邱睿宇，首局就提早接替上場投球，雖然還是沒能有效壓制平鎮打線，但三振今年U18世界盃棒球賽國手陽念希抓到第一個出局數時，還是讓球隊士氣振奮，今天總計投0.1局失掉10分責失分。

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邱睿宇是科班球隊前金國中出身，但他表示棒球競爭很大，不能只會打球，也要讀書、培養第2專長，只要有實力，在社團球隊也可以打出好表現被看到，面對勁敵平鎮不會畏懼，拿出100%精神，希望還有機會再碰到他們。

蘇莉涵則是打女壘出身，高一在中正高中打女壘，守備位置為游擊，因為是單親家庭、希望就近照顧媽媽，選擇轉學到屏東打棒球，她表示棒球和壘球還是不太一樣，體力上也有差異，希望有機會再挑戰平鎮。（編輯：張芷瑄）1111029