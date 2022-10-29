黑豹旗平鎮拿首勝 張耀允U15有收穫想提升球速

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2022年第10屆黑豹旗全國高中棒球大賽29日火熱開打，桃園平鎮高中首戰交手屏東屏榮高中，平鎮投手張耀允（前）先發2局無失分，率隊以22比0、3局拿勝。中央社記者謝靜雯攝 111年10月29日

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）黑豹旗青棒賽平鎮高中首戰與實力有落差的社團球隊屏榮高中交手，高一投手張耀允先發投2局無失分，率隊以22比0、3局拿勝；張耀允是今年U15國手，他希望可以再提升球速。

2022年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今天在天母棒球場開打，上屆冠軍平鎮高中首戰與社團球隊屏榮高中交手，平鎮首局攻勢不斷，開賽連續打到第14人次才出現第一個出局數。

平鎮首局就攻下22分，包括柯敬賢、徐紹予、曾聖安都打出場內全壘打，以大比分差拿下首場比賽勝利。

平鎮今天派出剛升上高一的投手張耀允先發，張耀允是今年U15世界盃棒球賽國手，U15比賽表現亮眼、拿下最佳先發投手、勝率王；張耀允今天投2局讓屏榮打者6上6下、無失分，拿下勝投。

黑豹旗是張耀允升上高中後第2個盃賽，他表示沒有太大的壓力、照著自己的步調丟，參加U15世界盃學到很多東西，面對的國外球隊實力都很好，看到很多跟台灣不一樣的東西。

升上高中張耀允表示強度有落差，教練團沒有特別給定位，希望球速可以再提升，目前最快球速約130公里，希望可以提升至135公里，也有為此加強重量訓練。

平鎮高中教練羅健銘表示，張耀允不算速球型的投手，目前看來表現中規中矩，滑球和變速球是他的武器球，主要是玩控球的投手。（編輯：張芷瑄）1111029