張閔勛生涯7年首度總冠軍賽 帶著渴望和企圖心

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中華職棒樂天桃猿隊捕手張閔勛職棒生涯第7年終於有機會打總冠軍賽，他4日受訪表示，有一點緊張、也有期待，認為帶點緊張是好事，代表在乎，會把渴望和企圖心帶入、好好面對接下來的比賽。中央社記者謝靜雯攝 111年11月4日

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（中央社記者謝靜雯桃園4日電）樂天桃猿隊捕手張閔勛職棒生涯第7年終於有機會打總冠軍賽，張閔勛表示，先前遇到低潮、受傷，今年很不一樣、很珍惜每一天，面對首度總冠軍賽把渴望和企圖心帶入。

張閔勛大學時期多次入選國家隊、國際賽經驗豐富，2016年選秀被Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）首輪選進，桃猿隊2017年至2019年間完成3連霸，但張閔勛因為遇到低潮、受傷，沒能有機會參與。

張閔勛本季一軍出賽場次為生涯新高，最後也被帶入總冠軍賽28人名單，他表示總冠軍賽很像國際賽，每一場都是沒有明天的感覺、要想辦法贏下來，雖然以前打過很多國際賽，但第1次打總冠軍賽還是很開心。

張閔勛表示，備戰總冠軍賽時球隊有安排隊內紅白戰，教練團也有提醒大家把情境、感覺當作打總冠軍賽，很開心有機會參與，也告訴自己保持冷靜、平常怎麼做就怎麼做。

2016年就加入球隊，但等了許久才等到總冠軍賽機會，張閔勛表示，球隊正順的時候沒有參與到很可惜，「今年對我來說很不一樣，很珍惜每一天。」

桃猿隊總教練曾豪駒表示，帶入總冠軍賽的捕手每個人都有機會，但張閔勛是第1次打總冠軍賽可能放在後面，會以林泓育、嚴宏鈞為主。

張閔勛表示，不管角色是什麼都盡自己能力幫助球隊，如果沒有上場也會觀察狀況、互相提醒；對手中信兄弟盜壘、戰術多，張閔勛也提到平時都有準備，如果發生了就把平時訓練的東西發揮出發來。

面對總冠軍賽張閔勛有一點緊張、也有期待，他表示一點緊張是好事、代表在乎，把渴望和企圖心帶入、好好面對接下來的比賽。（編輯：陳政偉）1111104