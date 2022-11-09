曾俊欣3盤不敵穆薩提 ATP新生代總決賽吞首敗

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（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣網球一哥曾俊欣今天在義大利舉行的ATP新生代總決賽首戰未能突破地主名將穆薩提的封鎖，以2比4、2比4、2比4、直落三，吞下小組賽首敗。

在義大利米蘭進行ATP新生代年終總決賽，共有8人受邀參賽，小組賽分成2組進行循環，取分組前2名晉級4強，這項比賽採特殊規則，包括每盤只搶4局，先拿下3盤的一方獲勝等。

目前世界排名90的曾俊欣，是台灣男網史上第1名獲邀參加ATP新生代總決賽的球員，這項比賽僅限21歲以下好手參賽，他今天對手是世界排名23的地主名將穆薩提（Lorenzo Musetti），也是本屆參賽選手當中，排名最高的球員，也是奪冠呼聲最高的選手。

事實上，今年20歲的穆薩提，是生涯第2次參加ATP新生代總決賽，去年他在小組賽僅拿下1勝2負，未能晉級4強。

曾俊欣今天暖機稍慢，一下場就先被對手破發得逞，第2局他還以顏色追平比數，可惜第3局發球局再次失守，首盤先以2比4讓出。

次盤前2局雙方以1比1打平，關鍵第3局曾俊欣又被對手破發陷入落後，接下來他也未能反撲逆轉，再以2比4棄守。

退無可退的曾俊欣，第3盤全力反撲，前4局雙方再次打成2比2平，第5局曾俊欣碰上亂流，連丟4分遭對手破發，讓他再以2比4失守，也吞下小組賽首敗。

曾俊欣下一場對手，是世界排名41的英國好手德瑞波（Jack Draper），2人青少年時期曾在溫布頓網球錦標賽男單決賽交鋒，當時曾俊欣以2比1擊敗對手，拿下溫網青少年男單冠軍。（編輯：方沛清）1111109