ATP新生代總決賽 曾俊欣先盛後衰吞2連敗

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（中央社記者龍柏安台北10日電）台灣網球一哥曾俊欣今天在ATP新生代總決賽小組賽第2戰，在首盤先拿的優勢下連丟3盤，以1比3不敵世界排名41的英國好手德瑞波，吞下2連敗，確定無緣晉級4強。

在義大利米蘭進行的ATP新生代年終總決賽，共有8人受邀參賽，小組賽分成2組進行循環，取分組前2名晉級4強。這項比賽採特殊規則，包括每盤只搶4局，先拿下3盤的一方獲勝等。

世界排名90的曾俊欣，首役以0比3不敵世界排名23的義大利名將穆薩提（Lorenzo Musetti），苦吞首敗，第2戰則遭遇2018年溫布頓網球錦標賽青少年組男單冠軍賽的手下敗將德瑞波（Jack Draper），無奈這次交鋒結局卻大不同。

曾俊欣今天開局狀態神勇，首盤第4局率先破發，先以4比1輕鬆拿下，不料次盤戰況丕變，前4局雙方以2比2打平，接下來曾俊欣連丟2局，以2比4讓出，比賽也回歸原點。

第3盤雙方一路糾纏，前6局打完以3比3扯平，戰線也被拖入搶7大戰，曾俊欣遭遇亂流陷入1比5大幅落後，再以2比7失守，盤數也陷入1比2落後。

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陷入落敗邊緣的曾俊欣，接下來全力尋求反撲，無奈卻始終沒能突破對手封鎖，攻破對手發球局，反在關鍵第5局自己發球局又失守，第6局他又錯失扳平契機，最終以2比4讓出，苦吞小組賽2連敗。

曾俊欣下一場的對手，將是世界排名111、同組排名最低的瑞士20歲好手史崔克（Dominic Stricker），不過史崔克前兩場分別爆冷扳倒德瑞波與穆薩提，手握2勝的他高居分組排頭，也提前確定晉級4強。（編輯：管中維）1111110