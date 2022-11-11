曾俊欣不敵史崔克 ATP新生代總決賽全敗出局

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（中央社記者龍柏安台北11日電）世界排名90的台灣網球一哥曾俊欣，今天在ATP新生代總決賽小組賽最後一役，以2比4、1比4、2比4不敵瑞士好手史崔克，小組賽苦吞3連敗，遭拒4強門外。

在義大利米蘭進行的ATP新生代年終總決賽，共有8人受邀參賽，小組賽分成2組進行循環，取分組前2名晉級4強。這項比賽採特殊規則，包括每盤只搶4局，先拿下3盤的一方獲勝等。

曾俊欣在小組賽前2場，分別輸給義大利名將穆薩提（Lorenzo Musetti），以及英國好手德瑞波（Jack Draper），已確定無緣4強，反觀同組世界排名111的史崔克（Dominic Stricker），則拿下2連勝提前出線。

由於小組排名幾乎底定，因此曾俊欣與史崔克的交鋒無論誰輸誰贏，都不影響整體態勢，曾俊欣放手尋求小組賽首勝，可惜最終仍以直落三吞敗出局。

今天開局曾俊欣就陷入大麻煩，下場就連丟3局，他雖很快回穩連追2局縮小差距，無奈關鍵第6局自己的發球局又失守，錯失延長戰線契機，先以2比4讓出。

次盤戰況宛如第1盤翻版，曾俊欣開賽又連失3局陷入落後，僅在第4局保發開胡，讓他再以1比4棄守，盤數也陷入0比2劣勢。

已站在懸崖邊的曾俊欣，第3盤仍舊沒有太大起色，一開賽又遭對手破發得逞、連丟2局，接下來雙方互保僵持，他最終仍以2比4落敗，小組賽苦吞3連敗封關。（編輯：張芷瑄）1111111