穀保高一郭宸安黑豹旗磨練 教頭讚心態超齡

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）穀保家商高一球員郭宸安黑豹旗初體驗，總教練周宗志稱讚他心態超齡，面對大賽不會膽怯，目前觀察投球、打擊都算平均；郭宸安選擇競爭激烈的穀保，也希望看看還差別人多少。

2022年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽穀保家商今天32強與善化高中交手，高一球員郭宸安比賽後半段上場，5局上場打擊靠著野手選擇上壘、替球隊跑回1分，下半局接替守右外野。

郭宸安是2019年U12世界盃棒球賽冠軍班底，爸爸是退役職棒球星郭勇志，郭宸安升上青棒名校穀保家商，高一就打木棒組，總教練周宗志表示，高一就讓郭宸安打木棒，是希望郭宸安透過比賽磨練，提早適應大賽強度，升上高二後不管投或者打勢必都要扛起一些責任。

郭宸安雖然才高一，但周宗志稱讚，從暑假開始的幾個盃賽觀察，覺得郭宸安心態超齡，高一通常會比較緊張，但在郭宸安的身上完全看不到、上場也不會膽怯。

郭宸安也是可投可打的好手，周宗志表示，目前看來投打兩端蠻平均的，會讓郭宸安兩邊都練，但可能國中階段沒有暑假連續參加盃賽的經驗，有感覺近期球速往下掉，黑豹旗會讓郭宸安先以打擊為主。

郭宸安暑假打了金龍盃、紅葉盃、宜蘭主委盃，他表示高中的節奏比較快，目前還在適應中，雖然高一就打木棒，但抱持平常心、跟著學長比賽學東西。

郭宸安個人的想法也希望維持二刀，他笑說：「這樣比較不會無聊」，穀保陣中有不少學長是投打二刀流，他也會請教林盛恩和孫易磊，狀況不好時該怎麼調整。

進到競爭激烈的穀保打球，郭宸安表示是考慮過後自己的決定，「想要看看還差別人多少」。（編輯：張芷瑄）1111125