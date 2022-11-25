鶯歌3投聯手送9K 黑豹旗勝松山工農晉16強

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）黑豹旗青棒賽32強鶯歌工商今天與松山工農交手，鶯歌3任投手聯手飆出9次三振、無失分，游承勳3安3打點，終場以15比0、4局拿勝晉級。

2022年中信盃黑豹旗高中棒球大賽32強在三重棒球場舉行，鶯歌工商與社團球隊松山工農交手，鶯歌先發投手林聖諺投2局飆出6次三振，林展軍中繼1局投出1次三振，陳定弘後援1局投出2次三振，3任投手聯手沒被敲出安打、無失分。

鶯歌1局靠著游承勳安打、接連盜壘、保送、觸身球保送、黃念譽適時安打一棒送回2分；2局開始放開打，單局6安、1保送、對手2次失誤，一口氣攻下6分，3局再攻下6分，拉開領先差距，4局游承勳適時二壘打幫助球隊達到提前結束比賽比數、順利晉級16強。

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鶯歌教練林佑謙表示，今天投手群事先就設定好投球局數，也提醒他們把準度做好，打擊方面，第一局感覺還放不太開，後面找到節奏後掌握得不錯。

林佑謙表示儘管面對社團球隊，但也提醒球員們謹慎面對每一球、全力以赴，尊重對手也尊重自己；今天比賽時間拖得比較晚，直到下午5時41分才開打，開燈比賽也是比較少的體驗，但球員們也有過經驗，賽前練習時有特別注意高飛球的視線掌握。（編輯：吳協昌）1111125