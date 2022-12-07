PLG鋼鐵人網羅孫思堯 教頭盼成禁區即戰力

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）中鋒孫思堯在離開台灣職籃T1聯盟台中太陽後，P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人今天宣布與孫思堯簽約，總教練莫銳期待，孫思堯能幫助鋼鐵人鞏固禁區，讓球隊禁區再多1名即戰力。

高雄鋼鐵人、台中太陽近期都有球員異動，其中後衛彭俊諺與中鋒孫思堯互換東家。

鋼鐵人今天透過新聞稿發布與中鋒孫思堯簽約的消息，總教練莫銳（Dean Murray）說，很高興球隊能再增加1名大個子的本土球員，他認為，孫思堯是很年輕的球員，他能感受到孫思堯的企圖心以及對於進攻的欲望。

他相信，孫思堯能幫助鋼鐵人鞏固禁區，以及把握更多籃板，讓鋼鐵人的禁區再多1名即戰力。

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畢業於「綠色神盾」松山高中的孫思堯高中畢業後旅美，獲得美國大學男籃NCAA二級紐約理工學院全額獎學金，於2018、2019年入選台灣白代表隊，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係提前回台，加入桃園璞園領航猿，後來轉戰台中太陽。

孫思堯今年還曾入選世界盃資格賽台灣男籃代表隊，球團指出，現年25歲的孫思堯，身高205公分、體重100公斤，是名相當有潛力的新世代巨塔，雖然孫思堯就讀松山高中時才開始接受正規訓練，但扎實的訓練，讓孫思堯擁有過人的禁區腳步，以及擁有優異的外圍投籃手感，自律且認真的態度，受到高中教練黃萬隆的肯定。（編輯：張芷瑄）1111207