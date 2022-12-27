PLG攻城獅大勝鋼鐵人 終止4連敗

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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新竹街口攻城獅隊27日例行賽，在主場以109比85大勝高雄17直播鋼鐵人隊，剛接任攻城獅隊長的高國豪率隊終止4連敗。（新竹街口攻城獅提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年12月27日

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（PLG）新竹街口攻城獅隊今天靠雙洋將阿提諾（William Artino）、特壞合力攻下55分，率隊以109比85大勝高雄17直播鋼鐵人隊，終止4連敗。

於主場新竹縣體育館迎戰鋼鐵人的攻城獅賽前在社群網站臉書（Facebook）粉絲團宣布，由高國豪頂替李家瑞接任隊長；高國豪感謝球團的肯定說：「滿年輕就有這個機會當隊長，我會好好把握。」

兩隊上半場命中率都僅3成多，攻城獅帶6分領先進入下半場後，團隊外線火力逐漸回溫，第3節轟下38分，包括高國豪第3節結束前Logo Shot，幫球隊將分數拉開到85比65，也讓現場氣氛嗨到最高點。

攻城獅射手朱雲豪先前左手掌骨裂缺席近6週，歸隊後從替補出發，末節飆進3記三分球，率隊拿下勝利。

特壞（Terrico White）攻下28分、12籃板，阿提諾進帳27分且抓下22籃板，繳出「雙20」成績，聯手幫球隊擺脫近期連敗陰霾。

貢獻9分、3籃板、5助攻的高國豪賽後接受轉播單位訪問表示，上場就把握機會持續投籃，「保持侵略性和信心」；至於第3節振奮球迷的超大號三分球，高國豪說，出手時就相信自己。

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鋼鐵人開季12場比賽僅拿下1勝，洋將克拉索夫（Viacheslav Kravtsov）進帳25分、10籃板，球隊依舊苦吞5連敗。

另外，第4節發生一段插曲，鋼鐵人張伯維在比賽還剩11分18秒時，用手勾住攻城獅蕭順議，遭判違反運動精神犯規，張伯維隨後對觀眾比中指，聯盟賽後發布新聞稿表示，依聯盟賽事章程道德條款及其他行為規範，損及聯盟形象、言行情節重大者，處禁賽1場並罰新台幣1.5萬元。（編輯：李明宗）1111227