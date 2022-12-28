恩比德轟48分超越張伯倫紀錄 76人仍不敵巫師[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國職籃NBA費城76人以111比116不敵地主華盛頓巫師，終止8連勝。圖前左為76人球星哈登。（圖取自twitter.com/sixers）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人恩比德今天轟下全場最高48分，生涯第32次得分達40分大關，甩開張伯倫而單獨高居隊史第2，但76人此役仍以111比116不敵地主華盛頓巫師，終止8連勝。

恩比德（Joel Embiid）此役轟下全場最高48分，還抓下10個籃板，並有3抄截、3阻攻的成績，但巫師在波辛吉斯（Kristaps Porzingis）、畢爾（Bradley Beal） 聯手攻下43分的帶領下，斬斷了76人的一波8連勝。

在今天這場比賽，恩比德生涯單場得分達40分大關的比賽累計達到32場，甩開「大帥」張伯倫（Wilt Chamberlain），在76人隊史獨居第2，僅次於「戰神」艾佛森（Allen Iverson）的76場。

76人今天除恩比德的驚人演出，哈登（James Harden）也有26分、13助攻的表現，哈里斯（Tobias Harris）雖獲15分，但4次在三分線外出手全部落空。

巫師的波辛吉斯今天有24分、10籃板的「雙十」成績，畢爾則有19分、5助攻的表現，庫茲馬（Kyle Kuzma）和替補的八村壘（Rui Hachimura）皆獲14分。

這場比賽巫師雖然贏球，但也出現令人擔憂的事，那就是畢爾在終場前4分17秒時因傷提前退場。

當時畢爾在切入之際，撞上守在禁區的恩比德，只見他手摸著左大腿靠近臀部的位置，示意暫停後逕自走向場邊，同時氣得把頭上的頭帶甩到場外。

目前他的情況尚未明朗，但他走往休息室時，看起來十分沮喪。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1111228